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TikTok恐在美被禁 大批用戶搬到「小紅書」：要學講中文了

編譯陳韻涵／綜合報導
許多用戶擔心TikTok被禁，轉到小紅書平台。圖為蘋果商店的小紅書下載頁面。(取自Apple Store)
許多用戶擔心TikTok被禁，轉到小紅書平台。圖為蘋果商店的小紅書下載頁面。(取自Apple Store)

中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」可能被美國當局封殺，大批使用者下載另一個中國社媒「小紅書」(RedNote)，後者成為美國蘋果應用程式商店(Apple's App Store)下載數量最多的程式，凸顯社媒使用者的憂慮。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，蘋果美國區的應用程式商店免費應用程式下載排行榜13日依序為小紅書、TikTok的照片分享應用程式Lemon8，接著是OpenAI的聊天機器人ChatGPT。

許多TikTok創作者等待TikTok案件宣判的同時，急尋替代管道。

美國政府勒令TikTok19日前脫離中國母公司「字節跳動」(ByteDance)，否則就必須結束在美業務；代表TikTok及其創作者的律師則主張，該禁令違反數以百萬計的美國使用者的言論自由。

若最高法院的判決允許執行禁令，蘋果和谷歌(Google)等第三方服務提供者將因上架TikTok而遭受重罰，形同在美禁用該應用程式。

部分TikTok創作者已「搬家」到小紅書應急，內容創作者「allieusyaps」13日宣布，TikTok可能在美被禁「沒關係」，但他和其他TikTok創作者「不會回歸使用Instagram和臉書(Facebook)」，而是投入小紅書的懷抱。

「allieusyaps」寫道，「聽著，我可能下周就失業了，但我們要學講中文了，寶貝！」

另一名內容創作者「Krystan Walmsley」則發布一段短影片，教大家如何設定小紅書帳號並豐富其內容；他形容，「(小紅書)非常可愛，目前為止也很有趣」。

2013年在上海成立的小紅書在中國挑戰阿里巴巴(Alibaba)和抖音在電子商務和社媒應用的地位；南華早報報導，截至去年7月，小紅書的每月活躍使用者約3億人次。

研究公司PitchBook數據顯示，小紅書去年7月向中國私募股權投資公司「博裕資本」(Boyu Capital)，以及風險投資公司「紅杉資本」(Sequoia Capital)的中國投資部門「紅杉資本集團」(HongShan Capital Group)等投資人募資後，估值達到170億元。

PitchBook表示，小紅書已集資逾9億元，旗下員工逾2000人。

小紅書 TikTok 投資

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