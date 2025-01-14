WSJ：準CIA局長 將對中國採取「毫不留情」間諜行動

中央情報局(CIA)局長被提名人拉特克利夫表示，美國將對北京採取積極的間諜行動。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)13日報導，總統當選人川普 提名的中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)15日將出席參院 人事任命聽證會，上台之後將對中國推出毫不留情的間諜行動；消息人士說，拉特克利夫知道自己背後有川普這座「終極靠山」撐腰，川普將讓拉特克利夫放手一搏。

59歲的拉特克利夫在川普第一任執政期間擔任國家情報總監，是少數獲得延攬加入川普政府2.0的川普前朝官員。

報導指出，川普打破傳統的用人哲學，隨著國安團隊內閣首長本周出席參院任命聽證會，將受到各界加強檢視；川普執政團隊依然保持第一次執政以來的理念：美國面對北京時將不再客氣。

前任與現任官員說，拉特克利夫出任中情局局長之後，對於針對北京的情報工作將採更積極手段。拉特克利夫相信中國是美國在經濟、國安問題方面的頭號威脅，川普新政府將對北京展開包括關稅在內的多項行動。

知情人士說，拉特克利夫可能針對中國高層官員展開手段更積極的情報行動，並推出祕密行動制衡北京逐漸擴大的全球影響力；對於美國電訊系統遭駭等事件，拉特克利夫也將針對來自中國的駭客攻擊做出因應。

消息人士說，拉特克利夫知道自己背後的「終極靠山」就是川普，川普對於拉特克利夫準備推出的計畫予以支持。

中情局長被提名人拉特克利夫還沒上任，即表示要對北京採取積極的間諜行動，這是中情局長極罕見的發言。（路透）

報導指出，中情局的祕密間諜行動必須獲得總統授權，過去任務包括展開祕密宣傳、網路攻擊、竊取商業機密等。

包括拉特克利夫在內的國安官員曾說，歷任美國政府對於中國潛在威脅的看法過於天真。某些前任情報官員及民主黨國會議員則說，拉特克利夫在川普第一任期間拿中國議題做為政治操作，掩蓋俄羅斯 對美國的各種動作，美國情報單位認為俄羅斯企圖在選舉期間為川普拉抬選情。

國家反情報與安全中心(National Counter-Intelligence and Security Center，NCSC)前任主任伊凡尼納(William Evanina)說，俄羅斯是地緣政治重大威脅，也是美國選舉的重大威脅，但中國對美國的威脅則無所不在，「拉特克利夫對於這點非常清楚」。

川普即將在下周上任，對中態度備受觀察。圖為2016年川普第一次當選總統時北京報紙的報導。（美聯社）

前任官員指出，拉特克利夫在川普第一任政府任職時加聘中國分析師、授權讓北京在國際舞台難堪的情報解密，拉特克利夫偶爾因為這些操作與其他高層官員意見衝突，民主黨則指控拉特克利夫在2020年大選期間大量炒作中國威脅，轉移外界對於俄羅斯暗助川普的注意。