觀察站／解放軍武器超車美？只是紙老虎？美中都拿不準

由於同使用中文，中國任何軍武科技新動態，第一時間都可登上台灣媒體，更在社群以短影音大量傳播。觀者有人深信不疑，認為如今解放軍 已經凌駕美國；另一批人則堅持，中國只是虛張聲勢的紙老虎。這兩種心態，同樣不健康。

中共建政之初大舉接收俄援，打下重工業基礎。改革開放後，先有歐美「聯中制蘇」挹注，隨後是烏克蘭拋售蘇聯遺產，都讓解放軍獲得「大補血」機會。隨著中國成為經濟大國，軍費年年暴漲，軍工產業的龐大產能，更超越承平日久的歐美。近年發展可看出，其科技成就漸趨全面完整，例如新式戰機紛以自製發動機換下原本俄國貨，顯示以往最弱的材料工藝，也已獲相當改善。

觀察解放軍軍備新聞，可發現一件有趣事實：不同於俄羅斯蘇愷系列戰機，或是美國F-22、F-35，常藉由特技飛行展現優越性能；不管是去年珠海航展驚鴻一瞥的殲35A，乃至已多次亮相的殲20，從未進行過任何高難度科目。這些新武器自不至於表現膿包若此，顯然是刻意掩藏，讓外界難以捉摸實力。

但在宣傳面，中國與西方套路完全相反：中國只要一有新武器動態「官洩」，輿論頓時一片讚揚，完全不見質疑之聲。各路「專家」就畫面顯露的少數特徵，挖空心思賦予最美好詮釋。如此「愛國產業鏈」不僅政治正確，更是商業市場衝高業績的不二法門。

反之，西方國家尤其美國，近年不斷喊話「中國威脅論」，最近者當屬馬斯克 以1957年蘇聯發射衛星帶給美國的震撼，來形容北京軍力發展。背後原因當然是烘托輿論，藉以換取更多的預算 投資。

總之，如今的中國，軍力無疑已是世界第二，其軍事科技成就，更非台灣所能及。然而一支真正強大的軍隊，需要時間淬鍊與經驗累積，解放軍近30年確實努力，但是否已到「彎道超車」的地步？不管北京或華府，恐怕都沒法肯定。對閱聽人而言，該做的是避免偏聽偏信，非以自己親中或仇中的主觀期待，一廂情願地吹捧或唱衰。