我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

觀察站／解放軍武器超車美？只是紙老虎？美中都拿不準

記者 程嘉文

由於同使用中文，中國任何軍武科技新動態，第一時間都可登上台灣媒體，更在社群以短影音大量傳播。觀者有人深信不疑，認為如今解放軍已經凌駕美國；另一批人則堅持，中國只是虛張聲勢的紙老虎。這兩種心態，同樣不健康。

中共建政之初大舉接收俄援，打下重工業基礎。改革開放後，先有歐美「聯中制蘇」挹注，隨後是烏克蘭拋售蘇聯遺產，都讓解放軍獲得「大補血」機會。隨著中國成為經濟大國，軍費年年暴漲，軍工產業的龐大產能，更超越承平日久的歐美。近年發展可看出，其科技成就漸趨全面完整，例如新式戰機紛以自製發動機換下原本俄國貨，顯示以往最弱的材料工藝，也已獲相當改善。

觀察解放軍軍備新聞，可發現一件有趣事實：不同於俄羅斯蘇愷系列戰機，或是美國F-22、F-35，常藉由特技飛行展現優越性能；不管是去年珠海航展驚鴻一瞥的殲35A，乃至已多次亮相的殲20，從未進行過任何高難度科目。這些新武器自不至於表現膿包若此，顯然是刻意掩藏，讓外界難以捉摸實力。

但在宣傳面，中國與西方套路完全相反：中國只要一有新武器動態「官洩」，輿論頓時一片讚揚，完全不見質疑之聲。各路「專家」就畫面顯露的少數特徵，挖空心思賦予最美好詮釋。如此「愛國產業鏈」不僅政治正確，更是商業市場衝高業績的不二法門。

反之，西方國家尤其美國，近年不斷喊話「中國威脅論」，最近者當屬馬斯克以1957年蘇聯發射衛星帶給美國的震撼，來形容北京軍力發展。背後原因當然是烘托輿論，藉以換取更多的預算投資。

總之，如今的中國，軍力無疑已是世界第二，其軍事科技成就，更非台灣所能及。然而一支真正強大的軍隊，需要時間淬鍊與經驗累積，解放軍近30年確實努力，但是否已到「彎道超車」的地步？不管北京或華府，恐怕都沒法肯定。對閱聽人而言，該做的是避免偏聽偏信，非以自己親中或仇中的主觀期待，一廂情願地吹捧或唱衰。

解放軍 馬斯克 預算

上一則

阻美中關係快速惡化 北京把握川普執政百日建聯繫管道

下一則

WSJ：川普想兌現移民政見 必須克服5大障礙

延伸閱讀

強化主權宣示 中國海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗

強化主權宣示 中國海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗
解放軍頻秀肌肉 加劇美中軍備競賽

解放軍頻秀肌肉 加劇美中軍備競賽
解放軍元旦重磅發布「中國人」MV 賦予銀杏葉新意涵

解放軍元旦重磅發布「中國人」MV 賦予銀杏葉新意涵
一門3共諜 退役少校吸收2子及同袍被重判

一門3共諜 退役少校吸收2子及同袍被重判

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

2024-12-27 10:38
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由