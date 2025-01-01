習近平新年賀詞 「誰也不能阻擋統一」 趕川普上任前放消息

中國國家主席習近平發表2025年新年賀詞，他指出「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。(新華社)

中國國家主席習近平 於2024年除夕夜發表2025年新年賀詞，在涉台方面指出，「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

回顧過去數年習近平新年賀詞的涉台內容，2024年新年賀詞在兩岸部分提及「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」；2023年賀詞則是「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」；2022年賀詞為「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。

央視新聞聯播播出習近平的談話，全長約為十分鐘。在台港澳的部分，習近平指出，「在澳門 回歸祖國25周年之際，我再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

就國際局勢，習近平稱，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運；而就內政方面，習強調過去一年中國經濟回暖向好，GDP預計超過人民幣130兆元，糧食產量突破1.4兆斤，「中國碗裝了更多中國糧」。

在經濟方面，習近平稱北京當局可以做好經濟轉型，抗拒外國給的壓力；習表示，當前世界充滿不確定性，但中國一定能通過考驗，更加壯大。

習說，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的，我們從來都是在風雨洗禮中成長，在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心」。並以「多喜樂，常安寧」作結

距總統當選人川普就職前20天，習的新年賀詞是搶在川普就職之前，釋出高規格訊息的機會之一。

習近平發表賀詞時，剪接的視頻概述展示半導體生產、飛機組裝線、穀物收成，想展示中國即便面臨西方國家想把中國逐出先進科技等供應鏈的壓力，仍能自給自足。

其他畫面是習近平出席國際論壇；中國用那些場合團結一些國家，對抗美國為首的攻勢；他說，「當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作」。

與以往新年賀詞不同的是：畫面裡沒有習近平一對一會見外國元首如俄國總統普亭 ；話雖如此，新華社報導中、俄兩國領袖稍早已互致新年賀電，而習對普亭表示，兩國戰略合作始終「沿着不結盟、不對抗、不針對第三方的正確道路攜手前行」，第三方很可能指美國。