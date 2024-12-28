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白宮：美第9家電信公司 遭中國駭客「鹽颱風」攻擊

編譯盧炯燊／綜合報導
白宮指又有第九家電信業者被名為「鹽颱風」的中國駭客組織侵入。（路透）
白宮指又有第九家電信業者被名為「鹽颱風」的中國駭客組織侵入。（路透）

白宮負責網絡及新興技術的副國家安全顧問紐伯格(Anne Neuberger)27日表示，在「鹽颱風」(Salt Typhoon)入侵全球各地數十家電信基礎設施，包括最少八家美國電信公司後，現在又確定美國有第九家遭駭。她並要求聯邦通訊委員會(FCC)取締網安措施不足的電信業者。

紐伯格指出，在政府向相關企業發出指示，如何追蹤網路裡的中國駭客後，確定有第9家電信公司遭駭。

她沒有透露最新一家公司的名稱，而早前已點出威瑞森通信(Verizon Communications)、美國電話與電報公司(AT&T) 及流明科技(Lumen Technologies)已經遭駭，不過三家電信商一直拒絕對「鹽颱風」之事置評。

美國政府宣稱，中國駭客組織「鹽颱風」成功駭入美國各大電信系統，攔截竊聽多名政治人物的私人簡訊及電話內容，大量政府高層甚至川普團隊人員都是目標。

紐伯格表示，目前尚未確切了解有多少美國人受到「鹽颱風」影響，因為這些駭客在行動及技術上非常謹慎，但「極大多數」是在華盛頓-維吉尼亞地區。如果有關人員是駭客「感興趣的目標」，就會駭入他們的手機，監控簡訊和電話。

她說，駭客事件凸顯了電信業對網路安全行為的必要性，FCC將在下個月的會議上討論這個問題，政府也計畫在未來幾星期採取更多行動來應對駭客活動。

不過紐伯格沒有透露具體行動是什麼，只表示「自願的網路安全行為，不足以防範中國、俄羅斯及伊朗對我們關鍵基礎設施的駭客攻擊」。

因此她強調，有必要敦促FCC對不良電信業者實施監管及取締，讓駭客更難取得美國人的數據，也感受到風險更大，成本更高。

預計FCC將於1月15日，即川普宣誓就任總統前一星期舉行會議，就政府的要求作出決定。

駭客 川普 白宮

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