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封面故事／教廷與微軟AI合作 聖彼得大教堂可線上參觀

編譯俞仲慈／綜合報導
「聖彼得大教堂」即將在2026年迎接落成400周年紀念。(路透)
「聖彼得大教堂」即將在2026年迎接落成400周年紀念。(路透)

天主教教廷梵蒂岡 (Vatican) 與科技龍頭微軟 (Microsoft) 合作推出人工智慧 (AI) 數位版「聖彼得大教堂」(St. Peter's Basilica)，協助教廷管控遊客量兼顧文物保護，也讓全球網友不需親赴義大利即可在家暢遊世界遺產。

根據美聯社報導，微軟團隊趁著「聖彼得大教堂」無人參觀的空檔，連續四周時間操作無人機、相機與雷射等設備，拍下40萬張高解析度數位照片，再透過AI技術完美複製數位版「聖彼得大教堂」，為遊客提供真實與虛擬互換的珍貴體驗。

梵蒂岡日前舉行記者會，微軟總裁史密斯(Brad Smith)強調：「這項計畫採用最尖端且複雜的技術，確實是迄今為止類似計畫的翹楚。」

「聖彼得大教堂」裡的雕像和繪畫，透過高解析度數位照片，鉅細靡遺。 (美聯社)
「聖彼得大教堂」裡的雕像和繪畫，透過高解析度數位照片，鉅細靡遺。 (美聯社)

3D影像鉅細靡遺

史密斯透露，微軟與數位科技公司 Iconem 合作開發的3D複製影像包含22PB數據，足以製作500萬張DVD，而且鉅細靡遺程度可辨識任何微小損毀，包括殘破的馬賽克碎片以及肉眼看不見的裂縫，精密度與精準度遠超過人類能力。

欣逢梵蒂岡2025禧年，預估將有超過3000萬人進入「聖彼得大教堂」參觀，由於平日參觀人數高達五萬人，因此AI版「聖彼得大教堂」有助紓解人潮並提供預約參觀時間，免去遊客大排長龍與數小時等候時間，方便任何人進入「參觀」並了解悠久歷史。

「聖彼得大教堂」即將在2026年迎接落成400周年紀念，教宗方濟各(Pope Francis)對於完成這項艱難計畫的微軟研發團隊與教堂工作人員表達感謝並強調：「這座供萬民祈禱的殿堂是從過去具備信仰的使徒手上，託付給我們。」

梵蒂岡與微軟合作，開發線上遊覽「聖彼得大教堂」。(路透)
梵蒂岡與微軟合作，開發線上遊覽「聖彼得大教堂」。(路透)

透過尖端科技維護

同時對於採用現代科技協助古老宗教傳播與世界遺產保護，教宗也大為讚嘆：「無論從精神或物質層面，能夠透過尖端科技維護聖彼得大教堂，是一份禮物、也是一種責任。」

報導指出，教宗在今年度「世界和平日文告」(World Message of Peace)主張AI發展應符合憐憫、仁慈、道德與寬恕等人類價值觀，呼籲各國共同制定監管AI技術的全球條約。

另外微軟對這項AI計畫挹注的資金，史密斯拒絕透露，僅強調具有「龐大價值」(substantial)，並透露在法國「聖米歇爾山」(Mont Saint-Michel) 與希臘「奧林匹亞考古遺址」(Ancient Olympia)也有類似的計畫。

 免費互動平台：virtual.basilicasanpietro.va。

微軟 AI 教宗

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