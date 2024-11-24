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移民專頁／移民排期以I-130遞交時間為準

鄭毅律師
2024年12月移民截期表。（資料來源／ 國務院、製表／ 記者張文馨）
2024年12月移民截期表。（資料來源／ 國務院、製表／ 記者張文馨）

讀者問：

真心請教，如果2023年12月交的I-130，因當時F2A的表b還不能交I-485，2024年9月交的I-485 (I-130 pending)，這種算concurrent filing嗎？我的priority date是2023年12月還是2024年9月？

答：

1、concurrent filing是指在移民簽證申請 (I-130、I-140等) 獲批之前提交的身分調整申請 (I-485表格)。當申請人在同一時間提交移民簽證申請和I-485表格，並將所有所需的申請費用和支持文件一起郵寄到相同的提交地點時，移民局會將這些表格視為concurrent filing。此外，如果申請人在移民簽證申請尚未獲批，且仍在等待處理時提交I-485表格，移民局也會將這些表格視為concurrent filing。

2.根據你提供的情況，I-130尚未批准，這個時候遞交I-485，也屬於concurrent filing。

3、 移民排期 (priority date)，是根據I-130或I-140等移民申請遞交的時間，而不是基於I-485遞交的時間。 以你的情況，priority date是2023年12月，而不是2024年9月。

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