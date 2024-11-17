封面故事／男人做家事 平均1天19分鐘 僅女性的三分之一

男人做家務的時間雖然增加，但每天平均仍僅19分鐘，僅約女性的三分之一。(圖／123RF)

2003年起，男人做家務的時間雖然增加，但每天平均仍僅19分鐘，僅約女性的三分之一，換算起來相當於女性較男性多做了6431元的無償工；新墨西哥州是最男女「家務平等」的州，阿拉斯加則是「最不平等」的州。

上班一整天後，實在提不起勁來打掃、買家用品或者做那些家務事，只是由清潔服務公司「Homeaglow」分析勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的「用時調查」與「時薪」數據，計算男性女性用在做家事的時間，以及用平均時薪換算後值多少工資後發現，女性用在做家事的時間及換算成工資，比起男性仍要多很多。

女性每日做近1小時

平均而言，美國一般成年人不分男女，在2022年每天做家務事為34分鐘，相當每天19.69元，結算起來為一年208小時，值7188元。只是按男女性來分析，結果顯示女性比起男性每年做的無薪家事工，要多賺6431元。

男性平均一年做19小時的家務事，值3909元；女性每天平均做49分鐘，換算值每年1萬341元。事實上2003年以來，男性增加做家務事的分量達34.78%，但比起女性每天做將近1小時，其實仍是戔戔之數。 女性用在做家事的時間及換算成工資，比起男性仍要多很多。(圖／123RF)

Homeaglow造出計算法，判定你做家務事但沒有工資為多少。只要輸入你每天做家務事多少分鐘，以及你的時薪，結果就會跑出來。

雖說平均每年做家事8.7天乍看似乎很多，但按各州來分析顯示，數值相對很低。

阿肯色州家務時間最長

按數據，阿肯色州民眾在各州當中做家務事最多，平均每日50分鐘，相當每年303小時或12.6天。阿拉斯加州民眾做家務事折算的錢每天為28.68元，每年為1萬466元。

阿拉斯加也是男、女做家務事差別最多的州，算「最不平等」。

華府民眾花在做家務事時間最少，平均每天23分鐘，或每年142.4小時、5.9天，等於每天未落實工資13.47元、每年4918元。而新墨西哥州是男女「家務平等」的州。

男女性做的家務價值有何不同？

其實有很多強效方法，可以減少打掃時間，減少你花在無薪家事工的時間。Homeaglow的居家清潔專家克里斯丁森(Aaron Christensen)就分享一些訣竅，讓打掃更有效率。例如家中每個人都分配到儲存箱或長方形容器，如此大家的小東西都留在單一地方，而非散置在家裡各地。他表示該立條規矩，一旦箱子滿了，箱子的主人就有必要清理、組織其中內容，看是要留、要捐贈還是丟掉。

還有一天結束的時候，花個幾分鐘把零亂的東西收拾好。如果你家中實行雜物收集箱的規矩，克里斯丁森建議你把東西放到每個人各自的箱子裡。

此外還有同時做幾件家務事。例如鍋碗瓢盒放進水槽同時，清一下流理台台面。清潔用具準備就緒，而且放好在定位，如此可以節省找尋時間，讓你想打掃的時候，專注於想做的事。

注意最常走動的地方，它們最需要清掃，每天或每周清一次，較少用的空間一個月清一次就好。