美國現象／不給有心人士鑽漏洞 Target退貨變嚴格了

目標百貨更新了退貨政策條款措辭。(路透)

針對近年來有心人士利用目標百貨 (Target)較為寬鬆的退貨政策鑽漏洞，造成營利損失，目標百貨日前已悄悄更新其退貨政策的措辭。

根據目標百貨的官網，這家百貨公司如今擁有「拒絕退貨、退款和換貨的權利」，希望防止退貨詐欺 行為。

多年以來，目標百貨員工頻頻抱怨，有心人士利用其退貨政策，把用了很久的商品，又或是從店裡偷來的商品，拿去退貨，占小便宜。

雖然更新了退貨政策的措辭，但是目標百貨仍然允許顧客把未拆包裝的、購買90天以來的商品拿來退貨。只是現在，目標百貨的員工會對潛在詐騙退貨更加警惕，絕不容許詐欺行為。

根據國家零售聯盟(National Retail Federation)，全國各個零售商 飽受退貨詐欺行為的影響，去年共計損失1.01兆美元。該聯盟的一項報告顯示，49%的零售商接受過顧客來退「已使用的、沒有缺陷」的商品，44%的零售商發現過顧客嘗試退「偷來的」商品。

目標百貨深受盜竊行為影響，去年在全美四個州關了九家門店，給出的原因是由於「盜竊和有組織的零售犯罪事件」頻發，對店鋪安全和營業狀況造成威脅。