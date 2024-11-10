我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

醫藥／感染幽門桿菌罹慢性胃炎 不根治恐變胃癌

黃妙雲
感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。（圖／123RF）
感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。（圖／123RF）

幽門桿菌是造成胃癌的重要危險因子。醫師表示，感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。

台灣目前20歲以上成年人幽門桿菌盛行率為30%，感染後有90%的人患有慢性胃炎，10%的人會發生反覆的胃和十二指腸潰瘍。台灣聯安診所肝膽腸胃科主任徐兆甸說，慢性胃炎發炎久了，可能形成「萎縮性胃炎」，胃黏膜可能變性產生「胃黏膜小腸化生」，若這階段還沒有殺死幽門桿菌，就可能進展成「胃癌」。

★幽門桿菌4檢測方法

多數罹患幽門桿菌者並無明顯症狀，徐兆甸指出，想知道是否罹患幽門桿菌，一定要透過檢測才能診斷。現有幽門桿菌主要有四種檢測方法：

1.胃鏡：觀察胃部的組織型態是否有異狀。胃幽門桿菌感染後導致胃癌，可以由內視鏡發現五大進程，只要在未進展到胃癌之前，一發現幽門桿菌就給予殺菌治療，就可以避免往胃癌的方向走。

2.呼氣測試：準確性高達97%，能判斷現在是否處於感染狀態，也可以用於殺菌後是否成功的依據。

3.血液檢查：主要檢查血清中是否有幽門桿菌的抗體，但無法判斷現在是否正處於感染狀態。

4.糞便篩檢：能檢測糞便中的幽門桿菌抗原，且能判斷是否處於感染狀態。

★5大胃癌高風險族群

罹患胃癌有五大高風險族群，建議應主動篩檢幽門桿菌，遠離胃癌風險：

1.有腸胃道疾病者：罹患慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃黏膜小腸化生，胃潰瘍、十二指腸潰瘍者，都應及早檢測幽門桿菌。

2.常吃醃漬、高鹽飲食者：醫學研究，醃漬物、高鹽飲食者易罹患胃癌，建議飲食習慣喜吃醃漬物、高鹽飲食者應盡量少吃，且注意幽門桿菌與胃癌風險。

3.吸菸者：菸草的尼古丁與焦油會刺激胃部，增加胃炎與胃潰瘍的發生率，因此吸菸者也是罹患胃癌的高風險族群。

4.一親等有胃癌病史：家族一親等曾有胃癌病史者，罹患胃癌機率比一般人高二至三倍，因此若家族史中有一親等曾有胃癌病史，千萬別輕忽篩檢。

5.曾有過胃部切除手術者：胃部切除手術會導致黏膜的完整性受損，因此容易罹患胃癌。

由於幽門桿菌是透過唾液與糞便傳染，徐兆甸指出，預防最重要是勤洗手，避免用手吃東西，用餐時採用公筷母匙。

幽門桿菌是壞菌，徐兆甸強調，唯有殺菌才能避免症狀惡化，並有效預防慢性胃炎、消化性潰瘍及胃癌。目前殺幽門桿菌的藥，必須使用3種不同機轉的抗生素，才能達到90%以上的根除率。記得至少每年追蹤胃鏡，確認胃幽門桿菌感染後導致胃癌的五大進程有沒有惡化。

★感染幽門桿菌 導致胃癌5大進程：

正常胃黏膜→慢性胃炎→萎縮性胃炎→胃黏膜小腸化生→胃癌

檢測 醃漬

上一則

醫藥／睡眠呼吸中止症患者 非肥胖、脖子短青壯年占5成

下一則

醫師的話／不吃早餐會怎樣？能減重？健康嗎?

延伸閱讀

幼年長水痘 成年或罹患帶狀皰疹

幼年長水痘 成年或罹患帶狀皰疹
天冷吃火鍋要注意 做錯1舉動 同桌3人慘染幽門桿菌

天冷吃火鍋要注意 做錯1舉動 同桌3人慘染幽門桿菌
胃癌、大腸癌齊篩 癌發生率降3成

胃癌、大腸癌齊篩 癌發生率降3成
紐時：阿茲海默症新藥實驗可能有損腦部 藥廠隱瞞未說明風險

紐時：阿茲海默症新藥實驗可能有損腦部 藥廠隱瞞未說明風險

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使