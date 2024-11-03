封面故事／230多年來首見？參眾兩院可能首度雙雙變天

眾院席次 資料來源：美國聯邦選舉委員會

最新民調顯示，共和黨 控制的聯邦眾院 及民主黨 占多數的參院在11月的選舉中可能雙雙變天，如果這種「奇觀」發生，將是230多年美國國會改選史上的首次。

有線電視新聞網(CNN)10月23日報導，之所以可能出現這種歷史性事件，絕大部分是因為眾院及參院選戰地圖呈現巨大差異。

主要負責制訂政府開支的眾院方面，共和黨目前以220席對212席掌握微弱優勢，今年眾院全部435席將改選，智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations, CFR)分析，民主黨如今看到重奪眾院的機會。

CFR指出，民主黨在2022年期中選舉的表現優於預期。期中選舉通常代表現任總統所屬政黨會重大失血，兩年前經濟疲弱的情況下更是如此，但民主黨當時只丟了七席。

CNN分析，民主黨這次只需要淨增四個席位就可重取多數，而這可能光靠紐約州就能辦到，因為共和黨2022年只以不到5個百分點的優勢險勝當地四個眾院選區。

上述選區包括位於長島的紐約第四選區、哈德遜河谷(Hudson Valley)第17及第19選區，以及紐約中部的第22選區。第22選區兩年前以1個百分點的差距決定共和黨勝出，隨後的選區分界劃分大大有利民主黨。

參院之爭完全是另一種風景。

參院主要就政府關鍵人事任命進行表決，議員任期是六年，每兩年改選100席當中約三分之一席，今年改選34席，1席為特殊選舉，33席在大選中競爭。

目前參院100席中，民主黨占47席外加4席獨立派，共和黨則握有49席。這次要改選的席次中，民主黨及共和黨分別占19席及10席。換句話說，民主黨要改選的席次幾乎是共和黨兩倍，而且這些席次還多位於親共和黨州的「紅州」。

CNN分析，共和黨似乎很有可能翻轉至少兩席，這要「歸功」兩項因素，一是紅州蒙大拿的民主黨籍聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)陷入苦戰，連自家政黨8月在芝加哥舉行的全國代表大會都沒去，卯足全力固樁。

原因之二是「深紅」州西維吉尼亞的獨立參議員曼欽(Joe Manchin)準備退休，等於送分給共和黨候選人。

共和黨參議員候選人還有機會在俄亥俄州擊敗民主黨的布朗(Sherrod Brown)，畢竟川普曾兩度拿下俄州，這次還可能再贏。

此外，川普2016年贏得亞利桑納、密西根、賓州及威斯康辛州這四州，在他的「蔭庇」下，共和黨於這四州有望斬獲參院席次。