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美國現象／餐廳轉型家庭廚房 華人生意風生水起

記者楊青
薇薇安小廚出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）
薇薇安小廚出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）

洛杉磯縣今年10月開放家庭廚房許可證申請，不少華人率先參與，將餐廳轉型家庭廚房，美食手藝創業，有聲有色。

「家庭廚房船小好掉頭，尤其在疫情後，值得嘗試」，曾在聖蓋博全統廣場經營「冠軍美食」20年的資深餐飲業者薇薇安吳，是新冠疫情後最早轉型家庭廚房的華人餐飲業者之一，短時間內，她從「冠軍老闆」轉型成「薇薇安小廚」，從利用關門的店面作基地，生產供應外食，到目前用家庭廚房為幾百、上千人的團購提供美食，生意比傳統店面更加風生水起。

薇薇安說，疫情前，她的傳統餐飲店每年收入都是五位數。讓她沒有想到的是，疫情期間生意一下翻了好幾倍，最高的時候，營業額甚至是以前的將近十倍。她說，事實上疫情期間的經營方式已經有點像家庭廚房，那時大家都困在家中，外賣訂餐暴增，這恰巧給平常喜歡創作菜單和擅長改良食材的薇薇安提供創作平台。

店裡沒客人，她就設計餐單，和員工一起製作各種特色便當、小吃、糕點、燉湯，連平常只用來妝點菜餚的檸檬，也製作成蜂蜜檸檬，不起眼的辣椒做成瓶裝辣醬油和辣椒醬，成為商品，徹底改變傳統店面只賣牛肉乾和滷味的單一方式。

因為出品多樣、搭配靈活、經濟實惠，客人們一傳十、十傳百，從外賣到居民送餐全面開花，提供的團餐常常一出就是好幾輛車裝載上千份。

疫情過後，店面合約被迫中斷。薇薇安乾脆將廚房搬回家，從家中繼續生產各種美食。

「我喜歡餐飲創作，但又不希望因為開家庭廚房影響家人生活」，薇薇安吳表示，她的家庭廚房並不直接與客人見面，只供應團訂。每個星期，她提前將菜單提供給團媽（團餐中介），或者團媽將吃到的美食告訴她，由她再製作，這意味著要給團媽讓利，但因生產量大，收入依然不錯，最重要的是，這麼做同時兼顧居家整潔和家人的正常生活。

黃婉媛(Joey)疫情期間在家創業，從家鄉上海本幫菜開始，發展出南北糕點、學生便當及節日美食系列，成為聖蓋博谷山腳地區家庭廚房網紅美食達人。

「剛開始是自己做了分給朋友和鄰居吃」，黃婉媛說，沒想手藝一下得到諸多好評，眾人紛紛要求她多做一些，送給更多朋友品嘗。從第一張小小的訂單開始，目前的客人已經幾乎遍布聖蓋博谷華人聚居城市，包括不少經常懷念家鄉味的中國留學生。

另一位網紅美食達人吳鴻鶯，經營的則是「半職的家庭廚房」。高中時隨家人從廣東移民來美，娘家和夫家都有開餐館的傳統，但她本人則喜歡教書和文藝，閑暇經不住朋友懇求，將好手藝與大家分享。

薇薇安小廚正在製作菜捲。（圖／薇薇安吳提供）
薇薇安小廚正在製作菜捲。（圖／薇薇安吳提供）

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