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醫藥／若容易發胖、新陳代謝差 可檢查甲狀腺

黃寅
如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，醫師建議抽血檢查。（圖/大里仁愛醫院提供)
如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，醫師建議抽血檢查。（圖/大里仁愛醫院提供)

一名20多歲男性最近因頸部有腫塊而求診，醫師診斷是惡性的甲狀腺腫瘤。他擔心手術會造成疤痕，經醫師建議接受「微創經口無痕切除手術」後，腫瘤不僅完整切除，且沒有留下任何痕跡。

台灣大里仁愛醫院甲狀腺外科醫師巫奕儒說，甲狀腺癌名列台灣民眾十大癌症死因第七位，但半數的甲狀腺癌患者都沒有症狀。如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查，及早發現、及早治療。

巫奕儒說，患者因小時候開刀造成胸前一道長疤痕，讓他心裡有陰影。頸部前腫塊經診治為甲狀腺腫瘤，且疑似惡性，不適合施作微創消融手術，但可以用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下癒合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群。

他說，甲狀腺掌管人體新陳代謝，常見的甲狀腺疾病為甲狀腺結節，在成人中的發病率為4%。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，建議手術治療。但是，傳統手術會在頸部留下一道疤痕，容易影響美觀。

巫奕儒說，甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症。目前已有手術輔助工具，能有效降低併發症。像是能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞。

腫瘤 併發症 癌症

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