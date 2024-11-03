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旅遊／翡冷翠 千年古城如詩如畫 建築、雕塑…處處驚艷

王福權
翡冷翠是文藝復興的起源地。(圖╱作者提供)
翡冷翠是文藝復興的起源地。(圖╱作者提供)

幾年前的一個暮秋時節，前往羅馬參加一場國際研討會，會議活動後，我和內人相偕遊覽佛羅倫斯（Florence）。這座城巿因中國近代詩人徐志摩賦予美麗的譯名「翡冷翠」而廣為人知，此地是昔日歐洲文藝復興的搖藍。我們乘歐洲之星系列火車從羅馬出發經托斯卡納前往翡冷翠，愈近時愈覺近鄉情怯，不知這個一直縈繞在心的城市，是否如想像一般驚艷？

但丁的畫像。(圖╱作者提供)
但丁的畫像。(圖╱作者提供)

翡冷翠在羅馬及威尼斯之間，經過一個半小時車程，我與內人懷著朝聖心情來到這裡時，突然發現徐志摩把佛羅倫斯譯作「翡冷翠」是多麼恰如其分：一切都是精美的，精美的建築錯落有致，精美的雕塑隨處可見，精美的名畫數不勝數，每一件東西都值得品味、驚喜。

建築、雕塑、畫作皆精美

到翡冷翠的時候，步出火車站，剛好下起傾盆大雨。這是一場少見的大雷雨，從廣場四周投射的燈光，可以清楚看見空中狂亂飛舞的雨絲。我倆坐在傭兵涼廊底下，一座叫不出名字的皇帝雕像旁邊，從傘與傘的交界處，看著涼廊內眾多著名雕像靜靜地佇立雨中。

我倆在濛濛微雨飄逸中，終於漫步到了翡冷翠最著名的地標，聖母百花教堂有喬托的鐘樓、吉伯提的銅門、布魯內雷斯基的圓頂、瓦薩利的濕壁畫、還有畢薩羅的裝飾浮雕、班底內利的祭壇聖殿、阿紐洛、桑加洛的拼花地板等等，太多名人為這座名教堂付出心力，翡冷翠有全世界保留最完整的藝術品。

聖母百花大教堂裡有一幅畫像深刻地攫住了我的心，那是一張既憂慮又柔情的臉，他身著長袍，頭上戴著桂冠，一手拿著「神曲」，一手向人解說天堂與地獄的景象，啊！我知道了，那就是「但丁的畫像」，但丁的故居隱在附近巷弄裡。美麗的翡冷翠，給予詩人源源不絕的靈感，而詩人更以精萃的詩文回饋古城，使她益添豐華；斜風細雨中，漫步小橋邊，彷彿看見但丁與貝特麗絲，相遇在維琪奧橋上的款款儷影。

翡冷翠有六道橋梁靜靜地守候著雅諾河，啡紅色屋頂的小屋悠閒地立在河的兩邊，它的文藝氣息及悠閒風情吸引著無數的文人騷客。在這六條橋，只有維琪奧橋依舊保留著文藝復興時期的原樣，其他五座橋梁都在第二次世界大戰期間被炸毀。維琪奧宮就在維琪奧橋的附近。皇宮是一座四方形鐘樓形建築物，有700多年歷史，比維琪奧橋更老。

烏菲茲美術館。(圖╱作者提供)
烏菲茲美術館。(圖╱作者提供)

維琪奧宮旁的烏菲茲美術館畫廊是市內最著名的美術館。烏菲茲美術館代表展品有波提沙利的「春」與「維納斯的誕生」。春是波提沙利著名作品，左邊三女神分別代表美麗、溫柔、歡喜，在春作品中，愛神被蒙上眼睛，「愛情是盲目的」。烏菲茲美術館畫廊當然也少不了達芬奇、喬托、米開朗基羅等大師的作品。這裡的天花板裝飾壁畫可以婢美梵蒂岡，也有許多幅聖母瑪麗亞的畫像。我與內人在這個藝術的天堂邂逅了維納斯。

維琪奧橋。(圖╱作者提供)
維琪奧橋。(圖╱作者提供)
翡冷翠維琪奧皇宮。(圖╱作者提供)
翡冷翠維琪奧皇宮。(圖╱作者提供)

步出烏菲茲美術館畫廊，進到樸實的學院美術館裡，這裡典藏著米開朗基羅的「大衛」原作。「大衛」是翡冷翠的靈魂，人們把真跡典藏在館裡，而在市政廳前放了一個分身，在米開朗基羅廣場又放著一座更大的仿作。於是，「大衛」融入了翡冷翠的空氣中，與居民共度晨昏，共享日月，而遠來的遊客，總也有幸與「大衛」共徘徊。

米開朗基羅的「大衛」。(圖╱作者提供)
米開朗基羅的「大衛」。(圖╱作者提供)

文藝復興時期的藝術家多半來自翡冷翠，除了達芬奇的「蒙娜麗莎的微笑」在法國凡爾賽宮，其他大多數作品都在翡冷翠的幾個博物館收藏著。

維納斯的誕生。(圖╱作者提供)
維納斯的誕生。(圖╱作者提供)

整座城就是一尊藝術品

雨後的翡冷翠特別迷人，整座翡冷翠古城是一尊精緻的藝術品，西斜的餘暉，與山下美麗的城市遙相輝映。猶記得傾盆大雨時與它初照面的那一刻，竟有著似曾相識的悸動與喜悅，渾然忘了一路跋涉的疲累。在落日的餘暉中，我倆向這座城市作最後的回望，橙紅色的翡冷翠靜靜地安坐在藏藍色的盆地裡，任時光流轉，安然泰然；此時阿爾諾河一片橘黃，猶如溶沸的銅汁緩緩西流，河面細碎的粼光隨風晃動，若隱若現；高塔、施洗堂和百花教堂，三者凝聚在一塊，成為翡冷翠怦怦然跳動的心臟。這裡一尊，那裡一棟的絕世巨作，錯落有致地雕琢成一座典雅璀璨的城市。

我與內人在夜色蒼茫中離開了翡冷翠，面對如夢似幻、充滿藝術人文氣息的歷史古蹟，油然而興思古之幽情。在翡冷翠，我們遁入時光隧道，與波提切利、達文西、拉斐爾和卡拉瓦喬等文藝復興前後期的大師們，曾有一場心靈的交會。人生如旅，如旅人生，走筆至此，已然辭窮。翡冷翠的魅力實在無法用三言兩語來說盡，若要簡單描述，這如詩如畫的千年古城，是多麼的獨特及典雅，翡冷翠的浪漫風情讓人忘不了，但箇中滋味，唯有親身體驗，才知難以言盡的風情萬種。

作者攝於翡冷翠聖母百花大教堂前。(圖╱作者提供)
作者攝於翡冷翠聖母百花大教堂前。(圖╱作者提供)

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