料理功夫／烤奶油年糕

日前幾家老友聚會打撲克，我做了一個奶油烤年糕很受歡迎，老友們連吃帶拿，兩盤烤年糕全都被瓜分回家。

這道點心的特點是表層酥脆、裡頭軟糯，口感極好，其實做法很簡單，材料和步驟如下。

材料：

糯米粉800克、奶油150克、白糖200克、泡打粉（Baking Powder）6克、雞蛋 4個。

做法：

1.奶油切成小塊，在微波爐加熱25秒，待完全融化後，打入雞蛋和白糖，拌勻後再加入兩杯牛奶 ，充分攪拌均勻。

2.把糯米粉慢慢過篩，同時加入泡打粉，再充分攪拌至麵糊沒有團狀。

3.把麵糊倒進鋪上烘焙紙的烤盤。

4.烤箱加熱至華氏350度，把面糊放入。

5.烘烤40分鐘左右，以筷子插入，拔出後沒有黏糊帶出為熟。





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