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養生／每天服用這3種營養品 英國醫生保健康

編譯張聲肇
維生素D是保持骨骼健康、改進腸道吸收鈣質、減少發炎、提升免疫力的必需品。（圖／123RF）
維生素D是保持骨骼健康、改進腸道吸收鈣質、減少發炎、提升免疫力的必需品。（圖／123RF）

維他命丸等營養補品到底有沒有必要？不同派別的研究有不同的結論，鑽研老人生活品質的英國醫生艾蘭（Zalan Alam）認為，要看各人的生物年齡及特定目的，最重要的是，若要服用營養品，不能干擾醫療用藥。他自己則靠這三種營養食品，維持健康：

1.蘑菇咖啡

艾蘭醫師每天早上都喝含猴頭菇萃取粉的咖啡。猴頭菇（lion's mane mushroom）含適應原（adaptogen），研究顯示，植物所含的適應原可幫助人體平衡化學反應，降低壓力。

他服用猴頭菇萃取粉的目的其實是為了減低咖啡量，因為他喝咖啡上癮，吸收過量咖啡因。他想避免心悸、高血壓，便開始在咖啡裡添加菇粉，效果顯著，每天的咖啡量逐漸減少。咖啡因攝入減少後，精力疲乏現象也減少，白天不再那麼常感到疲累。

2.鋅

艾蘭是家庭醫生，日常工作就是要接觸病患，他說服用鋅片的目的是減輕受病毒感染後的症狀，「鋅無法預防感染，但確實可以降低感染後的病情，因此，可以縮短感染後不舒服的時間，也不會延誤康復。」

2022年「營養品」期刊有篇綜合各種研究的報告說，鋅可以縮短感冒期，也能減輕感冒症狀。不過，此一效應，仍須進一步研究，才能確證。

該注意的是，根據飲食補品處（Office of Dietary Supplements），鋅服用過量（成年人每天超過40毫克mg），可能會惡心、暈眩、頭疼、反胃、嘔吐、食欲減退。

3.維生素D

每年秋季到翌年春季天氣轉好前，艾蘭都會服用維生素D，維生素D是保持骨骼健康、改進腸道吸收鈣質、減少發炎、提升免疫力的必需品。

克里夫蘭診療所說，美國約有35%成年人維他命D不足。各國維生素D的使用指南不同，例如，英國政府建議人民，秋冬兩季可服用，但內分泌學會卻不建議19-74歲身體健康的人服用，因為各種研究都說不清，要達到預防效果，確切的攝取量到底是多少。加拿大醫生建議，老年人冬天每天2000毫克都不為多。

艾蘭說，維他命D丸要不要「進補」，各自決定即可，只要不過量，對身體不會有害處。

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