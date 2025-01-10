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川普晤共和黨議員：將簽100道行政令 多數有關移民政策

記者顏伶如／綜合報導
川普告訴共和黨議員，他上任後會馬上簽署上百項行政命令，且多與移民政策有關。（路透）
川普告訴共和黨議員，他上任後會馬上簽署上百項行政命令，且多與移民政策有關。（路透）

「國會山莊報」(The Hill)9日報導，總統當選人川普8日與共和黨參議員會面時透露，上台後將發布100道行政命令(executive orders，EOs)，其中許多與移民政策有關。

共和黨北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)指出，川普在閉門會議中提及100道行政命令，並說其中有多項涉及邊境

川普8日晚間在國會山莊與共和黨參議員會談兩小時，討論議題包括邊境安全、減稅等。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與參院預算委員會主席葛理漢( Lindsey Graham)在會中說明，希望首先推動內容包括邊境安全、能源供應及國防的包裹法案，結果遭川普打回票。川普堅持應該通過單一法案。眾院議長強生(Mike Johnson)與川普看法一致，也認為應該推出單一法案。

川普說，第二次執政上台首日至少將簽署25道行政命令。

Axios新聞網站報導，川普移民顧問米勒(Stephen Miller)在會中表示，川普上台首日將對邊境有所動作，包括恢復援引美國法典第42卷(Title 42)將查緝無證移民直接遞解出境。疫情期間，川普政府援引美國法典第42卷公共衛生規定迅速遣返無證移民，拜登總統上台後維持計畫，直到2023年5月才結束。

紐約郵報(New York Post)分析，川普一上台發布的行政命令，並非每一道都立即生效，某些命令將面臨訴訟挑戰。

競選期間，移民政策是川普主打政見，除了主張鞏固邊境安全，上台首日還要推出美國史上規模最大的無證移民遣返，推翻拜登任內移民政策。

獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的霍曼(Tom Homan)先前表示，軍方將提供飛機，協助執行遣返行動，但軍人不會在街上抓人。

川普日前表示，可能宣布國家進入緊急狀態，以便大規模遣返非法入境美國的無證移民，恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策。

川普 移民 邊境

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