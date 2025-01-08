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新眾院通過首法案以喬州遇害女生命名 拘留涉竊無證客

編譯盧炯燊／綜合報導
眾院7日通過以喬州遇害女生命名的「拉肯萊利法案」，要求拘留犯有入室盜竊或偷竊罪的無證移民。圖為民眾手持拉肯萊利的照片。(路透)
眾院7日通過以喬州遇害女生命名的「拉肯萊利法案」，要求拘留犯有入室盜竊或偷竊罪的無證移民。圖為民眾手持拉肯萊利的照片。(路透)

新一屆由共和黨主導的眾院6日通過首個法案，要求拘留任何犯有入室盜竊或偷竊罪的無證移民，凸顯共和黨將移民問題視為核心優先事項，預計法案將於10日提交參院審議。

這個以喬州遇害女生命名的「拉肯萊利法案」(Laken Riley Act)，在眾院以264票對159票通過，為聯邦移民及海關執法局(ICE)及各州政府，提供打擊「非法外國人」犯罪的有力工具。

由於10日適值萊利的23歲冥誕，因此法案的通過尤其有意義。去年2月，奧古斯塔大學護理學院22歲女學生萊利(Laken Hope Riley)在喬治亞大學校園內跑步時遇害，一名委內瑞拉26歲無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)涉案被捕，去年11月被判處終身監禁，不得假釋。據悉他2022年非法入境後，因拘留設施空間不足而獲釋放。

伊巴拉曾在商店順手牽羊，雖然警方介入，ICE卻未予拘捕。

這個法案去年3月已在共和黨控制的眾院獲通過，但上屆國會參院由民主黨控制，一直未有審議。

儘管新一屆國會眾院再通過這法案，但目前共和黨在參院只以52席占微弱多數，能否以60票的最低門檻獲通過實屬疑問，也反映共和黨及即將上任的川普政府，實際能夠實現的政策仍然受到限制。

目前全部52名共和黨籍參議員表態支持，民主黨暫有來自賓州的費特曼(John Fetterman)力挺，目前最少尚欠7票。

再次在眾院提交的「拉肯萊利」法案，是由喬州共和黨人柯林斯(Mike Collins)起草，藉以進一步嚴打非法移民，包括修改聯邦法律，要求ICE逮捕並拘留犯有盜竊相關罪行的人，包括入店行竊。

議長強生(Mike Johnson)呼籲民主黨人支持時說，拘留並驅逐犯有入室盜竊、偷竊、商店行竊，惡性暴力犯罪的非法外國人，「我相信不會有人會反對」。

民主黨重量級參議員、來自康州的墨菲(Chris Murphy)認為，這不是一個結構完善的好法案，除了將移民制度變得更加錯綜複雜外，也只為檢察長提供一項新的檢控權利。

共和黨 非法移民 眾院

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