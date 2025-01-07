國會風雪無阻 認證川普當選總統 賀錦麗：政權和平轉移
新國會6日順利完成總統和副總統當選人的認證，由副總統賀錦麗宣布選舉人票數，確認總統當選人川普在去年總統大選中勝選，將於1月20日就任美國總統。
美國去年11月5日舉行總統大選，共和黨候選人川普以312張選舉人票擊敗民主黨候選人賀錦麗的226張選舉人票。
國會6日依法開會、召開聯邦參院、眾院聯席會議，確認選舉結果；正逢美國東岸降雪，聯邦政府辦公室宣告關閉，但國會仍風雪無阻，按計畫開會。
潘斯4年前壓力下認證
2021年1月6日國會認證拜登當選總統時，川普發表選舉遭竊演說，引發後來的暴徒衝進國會意圖阻止當時的副總統潘斯的認證，使國會認證延了一天，但潘斯仍在壓力下完成認證。
四年後，由敗選人賀錦麗主持川普的當選認證，賀錦麗在敗選後即表示會順利完成認證。
眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)日前表示，天氣將不會妨礙國會議員履行職責，並表示要在美東時間下午1時進行認證。
聯席會議於下午準時舉行，民主黨與共和黨各指派代表於會中宣讀各州結果並計算票數；負責主持會議的賀錦麗最後則以參議院主席的身分宣布選舉結果。
兩黨議員掌聲中落幕
賀錦麗先宣布川普獲得312張選舉人票，共和黨籍議員隨即起立鼓掌；賀錦麗接著宣布她獲得226張選舉人票，民主黨籍議員也起立鼓掌。
在宣告川普和副總統當選人范斯(J.D. Vance)取得多數選舉人票勝選之後，賀錦麗宣告第47任總統、副總統任期將由今年1月20日開始。
此時，兩黨議員皆起身鼓掌，賀錦麗轉身與強生握手，並宣布散會，認證在掌聲中和平落幕。
賀錦麗之後接受訪問時表示，這是一次和平的政權移轉，並稱6日是美好的一天。
暴亂後增否決困難度
1月6日正逢是國會暴力衝擊事件滿四周年；國會2022年通過修法，不僅大幅增加議員否決計票結果的困難度，也明文規定副總統無權決定1月6日的計票結果。
川普將於1月20日宣誓就職，並計畫在宣誓就職前一天，於華府第一資本體育館(Capital One Arena)舉行勝利造勢大會，正式開啟川普2.0時代。
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