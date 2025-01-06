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隔4年大不同 賀錦麗主持「大選確認」可望平靜完成

記者顏伶如／綜合報導
副總統賀錦麗6日將以參院議長身分認證2024年總統大選結果，圖為賀錦麗上周準備主持第119屆參院議員宣誓。(歐新社)
副總統賀錦麗6日將以參院議長身分認證2024年總統大選結果，圖為賀錦麗上周準備主持第119屆參院議員宣誓。(歐新社)

2021年1月6日，當時連任失敗的總統川普號召支持群眾到國會山莊，對正為總統當選人拜登確認選舉勝利結果的國會表示抗議，國會暴動因此發生。美聯社5日報導，1月6日這一天從此變得不一樣；但副總統賀錦麗今(6)日將主持川普贏得2024年大選的選舉人票確認，過程可望平靜完成。

2020年選舉落敗之後，川普在國會暴動發生之前幾周透過推特(Twitter)發文寫道，1月6日「將很瘋狂」(Will be wild)，從後來事件發展來看，川普所言不虛。

2021年1月6日，川普在華府橢圓形草坪(Ellipse)集會上對數千群眾發表激昂演說，集會之後許多群眾步行前往國會山莊，暴徒攻占國會大廈，企圖阻止確認選舉人票的總統大選最後一道程序。

美聯社報導，儘管2020年大選並無證據顯示出現足以改變選舉結果的大規模舞弊，1月6日當天在暴徒被驅離之後，仍有8名參議員及139名眾議員拒絕為拜登勝選投下確認票。

相隔四年之後，這次確認總統大選選舉人票的程序唯一出現的雜音，則只來自共和黨內部對於議長由誰出任的意見分歧。

國會暴動事件後，國會已經修法對確認選舉人票的程序完成更新，對於各州角色明確釐清，強調副總統主持程序時角色純屬「儀式性」(ministerial)。

2020年大選過後，許多共和黨員指稱出現大規模舞弊因此無法確認拜登勝選，川普2024年11月勝選之後，同一群共和黨員則說對於計票準確完全信任。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)法律教授弗利(Edward Foley)指出：「身為公民，當程序順利進行時，我們應該感到欣慰。」

非營利組織「守護民主」(Protect Democracy)政策顧問魏恩柏格(David Weinberg)說。：「1月6日事件最危險的影響不是2025年1月6日，而是2029年1月6日以及此後。」他說，2021年的事件開啟了惡例，未來某政黨若敗選恐將發生嚴重衝突。

副總統賀錦麗6日將以參院議長身分認證2024年總統大選結果，圖為四年前北卡州準備...
副總統賀錦麗6日將以參院議長身分認證2024年總統大選結果，圖為四年前北卡州準備選舉人票。(美聯社)

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