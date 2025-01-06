川普政見 共和黨拚「1案闖關」 強生罕見周末開會討論

議長強生告訴共和黨同僚，川普希望把減稅、削減政府支出和邊境安全整合成一個大型而漂亮的預算案。圖為強生當選議長接受其他共和黨議員鼓掌祝賀。(美聯社)

美國共和黨 籍議員愈來愈可能試圖將美國總統當選人川普 優先強調的政策，包括減稅、削減政府支出與邊境 安全等議題，整併為一個「大型而漂亮的法案」，一舉搞定川普的競選承諾。聯邦眾院議長強生更罕見地在周末與同黨議員開會討論法案內容。

聯邦參議院多數黨領袖圖恩等許多共和黨籍參議員、以及川普首要幕僚米勒，原先都主張把川普優先重視的政策，分成兩個法案的「雙案」策略，讓川普在20日就任後能迅速取得經費以加強邊境管制，至於較為複雜的減稅及削減支出法案，可在今年稍晚時提審，以快速取得重大立法勝利。

不過，Politico報導，強生4日與黨內同僚開會時表示，川普希望能有一個整併所有優先政策的「大協議法案」。知情人士透露，川普在去年12月中之後愈來愈贊成「一項大型而漂亮的法案」，希望能讓黨內所有派系團結一致努力，並強調減稅的重要性。

然而，這種作法需要共和黨各派系的支持，可能需費時數月進行微妙的協商，找到各項政策的平衡點。共和黨內對稅務策略仍有歧見，邊境和能源議題被認為有助贏得共和黨議員的支持。在本屆國會，共和黨在參院擁有53席(過半)，在眾院於經過缺員補選後，與民主黨的席次最多將為220席(過半)比215席。

川普尚未公開參與此事，黨內各派系議員都表示傾向遵循川普的領導。議員助理也表示，共和黨議員持續推動「一項大案」策略，但尚未做成決定，而且要先等確定預算決議能促使「一案」計畫在眾院通過之後，才會決定。

共和黨在全面掌控府會之後，便在討論如何在參院使用所謂的「預算協議程序」(budget reconciliation)，從而避開民主黨的拖延表決策略，但僅限於財政相關法案。若要動用這項程序，參眾兩院必須先同意預算金額，之後再通過法案。共和黨最終如何選擇，將為今年國會忙碌的立法流程定調。

「一案」策略的目的在於強調延長「2017年減稅與就業法」效期；國會若不作為，則減稅可能拖到今年結束之後，全美62%的家庭都將多繳稅，一些人士也擔心減稅若出現不確定性，將使企業界減緩投資。若把邊境安全的經費與削減政府支出措施併入一案，一些更重視邊境安全的議員也會支持，並為眾院領袖省下協商時間。