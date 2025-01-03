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眾院今選舉議長 強生連任仍有變數 恐影響國會確認大選

記者胡玉立／綜合報導
雖然已經獲得總統當選人川普的背書，但強生今天(3日)能否順利當選眾院議長，還有變數。(路透)
雖然已經獲得總統當選人川普的背書，但強生今天(3日)能否順利當選眾院議長，還有變數。(路透)

第119屆國會3日全新啟動，參眾兩院議員將宣誓就職，這是共和黨2019年以來首次完全控制參眾兩院；但預訂3日中午過後舉行的眾院議長選舉，可能出現勁爆火花。共和黨在眾院只佔微弱多數，現任議長強生（Mike Johnson）已遭到部分保守派共和黨人威脅反對，能否成功連任，面臨考驗。

眾院共和黨在大選中保住220席多數席位，民主黨贏得215席。但總統當選人川普任命兩位共和黨眾議員入閣，將削弱共和黨的狹幅優勢。佛州眾議員蓋茲（Matt Gaetz）已表明他不會就任議員，所以共和黨只以219比215領先。如果3日全體眾議員都出席並投票，強生需要拿到218票（簡單多數決）才能贏得議長選舉。

前共和黨眾議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 總共經過15輪表決才拿下2023年議長寶座，新議員因此延後數日才宣誓就職。但麥卡錫幾個月後就被趕下台，共和黨又花了三周才團結起來支持強生當議長。

強生希望續任議長，但12月政府預算問題黨內發生混亂爭議，部分保守派共和黨人威脅將反對他續任議長。共和黨眾議員馬西（Thomas Massie ）已表明3日將投給強生以外人選，這表示只要再有一位共和黨人跑票，強生就無法順利連任。

眾院民主黨人已宣稱將全員出席投票；民主黨全面的參與，將對議長選舉產生極大影響。民主黨已提名紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)擔任議長。

國會議長採記名投票，成員將大聲說出自己支持的議長人選；獲簡單多數票的候選人贏得議長職位。如果第一輪沒有候選人獲勝，將重複投票，直到有人獲得多數票。

在參議院方面，共和黨在11月大選贏得參院控制權，拿到53席。民主黨與獨立派人士共組黨團，控制47席。

共和黨的首要任務包括移民和邊境安全、能源政策及延長川普第一任期的減稅政策。但共和黨能否迅速實現目標，取決於黨內團結程度。如果3日無法選出議長，接下來的混亂將影響憲法規定最關鍵的兩個時刻：1月6日確認2024年大選結果 ，以及當選總統川普1月20日宣誓就職。

川普支持強生續任議長，並私下表示不希望共和黨的議長之爭拖延他的施政優先事項。但是右派還是打算反對強生 ，所以如果議長選舉嚴重拖延，將會造成骨牌效應，出現難以預測的方式衝擊拜登交接政權給川普 。

共和黨 眾議員 民主黨

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