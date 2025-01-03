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強生拚續任議長 10幾名同僚仍在觀望…但盟友仍有信心

編譯廖振堯／綜合報導
新一屆國會3日就任，並選舉議長，盟友認為強生(中)續任議長的勝算很大。(美聯社)
新一屆國會3日就任，並選舉議長，盟友認為強生(中)續任議長的勝算很大。(美聯社)

第119屆國會即將於3日開議，眾院議長強生(Mike Johnson)卻尚未取得續任所需的票數，議長選舉將是今年眾院共和黨人團結程度首次測試，考驗是否能在完全執政下實現邊境、能源、稅收等雄心勃勃的立法目標；強生的盟友則堅認他能夠再執議事槌。

政治新聞網站Politico報導，即使強生在聖誕假期時一直與川普通電話、見面，依然在掙扎取得續任所需的218張票。儘管川普本周稍早再度表達支持，還是有約十幾名共和黨人持觀望態度，其中一些共和黨人試圖逼迫強生在支出法案的規則或承諾上讓步。

兩位熟悉對話的共和黨人透露，強生盟友認為他們說服反強生派取得了進展，並形容他們「抵制得相當軟弱」，如先前反強生的亞利桑納州眾議員戈薩(Paul Gosar)改為支持；目前最堅持反對的是肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)。

俄亥俄州眾議員戴維森(Warren Davidson)2日表示他支持強生，並直說「川普想要強生當議長」；即將上任的德州眾議員、可能加入極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)的吉爾(Brandon Gill)也指出川普支持強生，稱「強生就是那個人選」。儘管多名保守派人士還是對強生持保留態度，現在也沒有明確的替代候選人可以獲得過半選票。即使如此，強生盟友私下仍承認他可能無法在前幾輪投票就獲勝。

強生2日告訴福斯新聞他認為可以當選，「假期期間我跟每位朋友和同事都談過話了。」

強生及盟友說服其他共和黨人時，是以川普作為論述中心。他們指出一場混亂、曠日持久的議長選舉可能會拖累到1月6日認證川普的大事。或是各派系只想鞏固自己的地位，這將給新官上任的川普政府蒙上不團結的陰影；一位與川普交談過的共和黨議員坦言，川普最近幾周私下警告共和黨議員不要做任何有損他開啟第二任期的事情。

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