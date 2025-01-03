拜登頒「總統公民勳章」給錢尼、湯普森 共和黨批：代表黨派政治

拜登頒發總統公民獎章給國會眾議員麗茲．錢尼(左)，表彰他們主持國會暴亂調查委員會的貢獻。(歐新社)

總統拜登 2日在白宮給20人授予總統公民勳章(Presidential Citizens Medal)，獲此榮譽者包括眾議院國會暴亂調查委員會共和黨籍副主席麗茲．錢尼(Liz Cheney)及民主黨 籍委員會主席湯普森(Bennie Thompson)。

由於錢尼一直是當選總統川普 的猛烈抨擊者，故特別受矚目。她來自懷俄明州，是前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒。她在國會調查委員會的最終報告裡，將國會暴亂歸咎當時剛卸任的川普，且在2024大選期間倒戈支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，引起川普極大憤怒。

川普早已警告一旦擔任總統，錢尼「恐將面臨許多司法麻煩」。當選後接受NBC訪問時揚言錢尼、湯普森以及未經選舉而擔任委員會的成員，做了一些不可原諒的事情，「老實說，他們應該進監獄」。

拜登頒發總統公民獎章給國會眾議員湯普森(左)，表彰他們主持國會暴亂調查委員會的貢獻。(歐新社)

川普的發言人史蒂芬．張(Steven Cheung) 斷言，錢尼及湯普森在委員會的所作所為「讓這個國家感到尷尬」。

懷俄明州共和黨參議員巴拉索(John Barraso)也批評拜登不是特赦錢尼就是給她頒獎，但她「代表黨派政治和分裂，不是懷俄明」。

白宮在頒授勳章名單的聲明表示，錢尼「跨越黨派界線，為的是捍衛我們的國家和我們所代表的理想：自由、尊嚴與正義」。

拜登頒發總統公民獎章給國會眾議員湯普森(左)和麗茲．錢尼，表彰他們主持國會暴亂調查委員會的貢獻。(路透)

聲明又指，拜登認為獲授勳章者，因為共同的正直及為他人服務的承諾而團結在一起。因為他們的奉獻和犧牲，國家變得更好。」

獲獎者有不少是與拜登有著數十年密切關係的老友，包括德拉瓦州民主黨籍前國會參議員考夫曼(Ted Kaufman)、康州民主黨籍前國會參議員陶德(Chris Dodd)，以及兩屆NBA冠軍、紐約州民主黨籍前國會參議員布萊德利(Bill Bradley)。

其他的有為同性婚姻合法化而奮鬥的律師博瑙特(Mary Bonauto)、婚姻平等運動領導人沃爾夫森(Evan Wolfson)、女權活動家斯米爾(Eleanor Smeal)等。

總統公民勳章是由尼克森總統於1969年設立，是繼總統自由勳章之後美國第二高的平民榮譽，目的是表彰「為國家或同胞做出模範服務」的人。