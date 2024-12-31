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新國會將開議 川普力挺強生續任眾議長 黨內極右派有意見

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人川普（左）30日公開背書現任眾院議長強生（右）繼續擔任議長。（路透）
總統當選人川普（左）30日公開背書現任眾院議長強生（右）繼續擔任議長。（路透）

雖然本月稍早才經歷臨時預算法案風波，面對新國會即將開議，總統當選人川普表態支持強生(Mike Johnson)續任眾院議長。川普30日在社群網站發文為強生背書指出，強生是個「善良、努力、虔誠的人」，「他將做正確的事，我們也將持續勝利」。前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)接受紐約廣播電台77 WABC主持人卡齊瑪提迪斯(John Catsimatidis)訪問時，也對強生表達支持說：「他現在的工作，我永遠做不了。」

川普發文寫道，為強生「全面背書」(Complete & Total Endorsement)。強生則對川普致謝，並表示美國人民要求國會不能浪費時間，「讓我們開始工作」。

強生趕在聖誕節假期之前在眾院表決通過的臨時預算法案一度讓川普深感挫折，因為川普要求調高舉債上限並未納入法案。然而，其他共和黨國會同僚對於強生版本法案並未反對到底。由於共和黨極右派對臨時支出法案並不滿意，強生領導的共和黨團在眾院僅享微弱多數。

美聯社報導分析，強生仰賴民主黨支持才讓臨時支出法案過關，聯邦政府機關避開關門危機，由此可見強生力有未逮的處境，無法凝聚黨內共識。

新任眾院議長投票將於1月3日舉行，過去一周川普並未透露是否繼續支持強生。某些共和黨眾議員則放話說，可能不會支持強生續任議長。

共和黨印地安納州聯邦眾議員史帕茲(Victoria Spartz)30日發表聲明說，下屆議長應該要展現勇敢的領導力，帶領國家恢復走上正軌。極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)本月稍早表示，強生能否繼續當議長仍有變數。

眾院新會期共和黨有220席，民主黨有215席。

前總統柯林頓任內率領眾院共和黨團的金瑞契受訪時 ，描述目前強生擔任議長的困難。金瑞契指出：「我是個頗有效率的議長，但我永遠做不了他現在的工作。」

總統當選人川普30日公開背書現任眾院議長強生繼續擔任議長。（美聯社）
總統當選人川普30日公開背書現任眾院議長強生繼續擔任議長。（美聯社）

眾院 共和黨 川普

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