川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

一面彩虹旗，引爆紐約的價值防線

在紐約，很少有一面旗只是「一面旗」。當彩虹旗日前被悄然從石牆國家紀念碑公園的旗桿上撤下，爭議幾乎是瞬間被點燃。這並非單純的行政調整，也不是例行的場地管理問題，而是一場關於價值、記憶與權力邊界的公開對撞。

紀念碑從來不只是座國家紀念地。1969年，警方突襲引發的反抗，點燃了美國現代性少數(LGBTQ+)平權運動的火種。半個多世紀後，這段歷史早已成為紐約城市認同的一部分，不僅是少數族群的記憶，也是這座城市對「多元」與「自由」的自我定義。

正因如此，撤旗的決定才顯得格外刺眼。於是，我們看見民選官員聚集於公園，再度升起彩虹旗。這個動作的意義，並不在於是否「成功對抗」某項政策，而在於宣示：有些價值，紐約不接受被降格為可有可無的裝飾。彩虹旗在這裡，不只是為了抗議誰，而是為了確認「我們是誰」。

然而，這場風波也揭示了當代美國政治的一個深層裂縫。當一面旗、一座雕像、一段歷史都成為權力拉鋸的戰場，公共空間便不再中立。對支持者而言，撤旗是秩序與規範；對反對者而言，卻是對既有社會共識的侵蝕。雙方爭奪的，其實不是旗桿，而是敘事權。

這次事件也在提醒這座城市：長久以來視為理所當然的價值，並非不會受到挑戰。彩虹旗能否繼續飄揚，或許終究會有制度層面的答案；但真正重要的，是這場爭議迫使紐約再一次公開表態。

當旗幟再次迎風展開，這座城市所說的，其實只有一句話：在這裡，有些歷史不能被抹去，有些尊嚴不容被收回。彩虹旗所捍衛的不是「西方政治正確」，而是每個人免於恐懼、被平等對待的基本尊嚴。

