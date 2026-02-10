我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

紐約客談／被螢幕赦免的殺手 讓誰尷尬

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

孟喬內(Luigi Mangione)日前被法官裁定免於死刑，與其說是法律的寬容，不如說是社交媒體對抗醫療體制的一場勝利，有如1990年代的辛普森案(O.J. Simpson trial)再現，那是電視媒體第一次展現其強大的操縱力。當時24小時不間斷的直播，將嚴肅的法庭變成了全國性的實境秀。

如今，螢幕已不僅僅限於電視，智能手機掌管我們的視覺、藍牙耳機則隨時在耳邊絮語，媒介設備全方位包辦了我們的感官。現代人已經習慣了在廣告間隙看死亡，在晚餐時段看審判。信息的高速與高密度，讓我們不再有時間消化一個人的死亡，只留下情緒化的標籤。

成長在螢幕前的一代人對真實世界的痛覺在降低，對媒體製造的幻象卻痴迷狂熱。社群媒體精選了孟喬內的天才背景、慢性疼痛與宣言內容，將其塑造成一個抗衡不公醫療體制、替天行道的屠龍少年。當大眾透過螢幕參與這場敘事，甚至出現「假FBI營救」這種荒誕行為時，孟喬內就不再是一個殺人的個體，而是一個反抗的符號。

在辛普森案中，公眾關注的不再是辛普森是否殺了人，而是警察系統是否腐敗。而孟喬內案的反轉，同樣是因為媒體成功地將焦點從謀殺本身，轉移到了對美國醫療保險體制的公審，利用大眾對拒絕理賠與企業貪婪的積怨，將暗殺轉化為一種體制外的正義。當這種形象深入人心時，法律事實便退居二線。即便他仍可能面臨終身監禁，但在輿論場中，他已經和無罪釋放無異。

在1976年的電影「電視台風雲」(Network)中，男主角因精神崩潰而在直播中咆哮，大喊觀眾把電視當作真理，把生活當作虛假。「你們穿著電視讓你們穿的，吃著電視讓你們吃的，甚至連思考都照著電視的邏輯。」諷刺的是，男主角卻因這一精神崩潰橋段成了收視英雄，而我們在50年後，依然隔著屏幕淡漠地注視著另一場奇觀。

孟喬內 醫療保險 死刑

上一則

慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春

下一則

王小帥電影展 亞洲協會3月播映5作品 王將參與映後訪談
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%
紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難

紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難
紐約客談／合作公寓申請 應更簡易透明

紐約客談／合作公寓申請 應更簡易透明
紐約客談／華人移民的安全感放哪裡？

紐約客談／華人移民的安全感放哪裡？

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

2026-02-02 15:40

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議