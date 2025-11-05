紐約客談／市長之爭聚焦民主黨新舊勢力 投票率飆升

4日紐約市民迎來新一屆市職選舉，被視作能與聯邦政府抗衡的勢力，市長之爭更是備受矚目，三名候選人為34歲的民主黨新星曼達尼 (Zohran Mamdani)、67歲前州長葛謨 (Andrew Cuomo)、以及71歲的共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。

本次選戰的焦點落在曼達尼與葛謨之間，雖然兩人同屬民主黨，但選舉正值黨內左右派分化與新舊權力交替的敏感時刻；再加上川普總統上任後對民主黨選民造成打擊，紐約市長作為全美最具影響力的城市領袖之一，不僅掌握地方治理，更可能成為與聯邦政府制衡的重要力量，因此吸引國內外高度關注。

截至大選日下午時分，已有超過140萬名紐約市民完成投票 ，不僅遠超上屆選舉的共115萬人，更成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉；分析本次投票熱潮原因，可歸納為幾個層面。

首先，曼達尼吸引了大量年輕選民與進步派支持者，雖部分選民對其政策實現的可能性持保留態度，但相較於傳統老派政治人物葛謨，他們更願意給新人機會。

然而，曼達尼傾向社會主義的政策理念與紐約市部分富裕選民的利益產生衝突，使得他的支持率與反對率呈現明顯兩極化，甚至引發前總統川普在社群媒體上公開呼籲支持昔日政敵葛謨，以阻止曼達尼當選；期間，也出現多方聲音號召選民投票支持葛謨，這一系列因素進一步推高了本次選舉的投票率。

而史里華雖支持率低於兩位主要候選人，但在布碌崙(布魯克林)南區、史泰登島等社區擁有忠實支持者，尤其在華人社群中也有一定號召力；部分傳統支持共和黨的社區，盡管希望渺茫，但仍不放過任何可以「翻紅」的熱潮，積極呼籲居民行使投票權。