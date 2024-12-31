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紐約客談／海外華人 從離散到聚合

紐約訊

在今年，大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」，由新州澤西市搬遷至曼哈頓聯合廣場，因應更多的華人書友與「文青」。在那些慕名而來紐約的華人遊客清單上，有時候這個書店的名字，還赫然與大都會博物館、現代藝術博物館等紐約知名地標並列在了一起，成為了他們來到此處必經的一站。

這一、兩年，在海外的華人書店，都正在悄然生長，而每一次的開張，都吸引了愈來愈多的華人群體，他們大多是學者、寫作者、藝術與設計從業者，或是僅僅在閒暇時刻渴望探索更多的青年：今秋，「季風書店」在華府開幕，掛上新標語「風有聲、鳴自由」，使得2018年因政治壓力在上海被迫結束營業的季風書店，得以在他鄉存續，在開業第一天，即迎來絡繹不絕的人流。

而從東京、清邁、再到柏林、阿姆斯特丹，也都有新的中文書店問世，前新聞工作者張潔平在台北以及清邁開的「飛地Nowhere」，也成為了她唯一盈利的項目。主理人既賣書，但更是把書店作為一個「空間」，建立與維繫自己的社群。

事實上，海外華文書店的這一波風潮，也正是說明了離散華人的社群已儼然壯大。離散，diaspora，是最近一年最常在華人社群被討論的詞。起初，它指猶太人在公元前6世紀巴比倫之囚後，因戰爭、驅逐或其他原因被迫遷居世界各地，如今則被擴展於任何因種族、文化或宗教原因而背井離鄉，分布在世界不同地區的社群。在海外的一個個華人個體，有時穿插在他鄉與故鄉之間，正在被一個個書店、一場場活動所偶然連結，建立起一個鬆散又此起彼落的社群。

書店 華人 博物館

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