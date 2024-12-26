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缺錢的MTA 向百姓搶錢

紐約客談

在當今這個政治撕裂嚴重的時代，如果說還能有什麼讓紐約人無論立場左右、都能團結一心的，非罵大都會運輸署(MTA)莫屬了。

MTA和稅務局一樣，是讓紐約人無論如何也逃脫不掉的一種籠罩式的存在。只要出門，就離不開MTA的公車、地鐵、通勤鐵路。就算你只開車不坐車，橋樑隧道的使用費也要交給MTA。而即使放棄開車改乘計程車或網約車，從明年開始，進入曼哈頓中下城也要向MTA繳上一筆堵車費。更可怕的是，如此像稅一樣廣泛徵收的費用，去處卻是一個財務透明相關法律義務模糊的「機構」。政府雖然收稅也不手軟，但所有預算至少都還要展示在陽光下，也有義務接受公眾和民代的監督。而MTA呢？名義上的監督者只有一個所謂的董事會。董事都是誰？是誰選出來的？普通人恐一無所知。

不透明、不受監督，又享受著與責任不相匹配的財權，這樣的機構若不腐敗潰爛，可能性幾乎為零。

州府有云，法律規定，MTA不能出現赤字，但同時又拒絕拿出更多的直接財政預算去投給MTA。結果可想而知，為了滿足這項「法律規定」，「MTA稅」挖地三尺地從各個角度搜刮紐約市民，地鐵漲完價開收堵車費，收完堵車費又要給地鐵漲價，而當權者又對這樣的流氓行徑百般庇護。

搶錢就搶錢，不要得了便宜還冠冕堂皇地說什麼「為了改善地鐵」。紐約地鐵的的百年基礎設施當然是個大問題，但要想有效解決問題，需要的是像拜登政府拿出萬億級別的聯邦基礎設施建設法案那樣的魄力，而非細水長流地給民眾放血。而對於MTA這樣的機構，也該用「休克療法」好好修理一下了。

MTA 地鐵 堵車費

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