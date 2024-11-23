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紐約客談／遇社區大事沉默 民代底氣何在

紐約客談

紐約市近期發生多起罪案，其中多個發生在華人社區，或涉及受害者為華裔的案件，實屬令人痛心。儘管如此，令人可悲的是，曼哈頓華埠的多個民選官員是一如既往的沉默，幾乎無人及時回應社區擔憂和要求。

過去幾周內，不僅有80歲長者於清晨在華埠被性侵，更有年近七旬的華翁在河邊釣魚時，不幸成為連環殺人案的受害者。接連兩起駭人聽聞的案件，震驚了整個華埠社區。

然而，令人失望的是，當地的民選官員似乎對這些案件置若罔聞，無論是面對媒體的詢問，還是社區的對話要求，均沒有及時給出任何明確的回應，或根本沒有回應。

作為社區的領導者，他們有責任傾聽選民的聲音，並採取積極措施來保障居民的安全。無論是加強警力巡邏、推動社區治安計畫，還是與執法部門密切合作，都應該主動行動起來。

諷刺的現實是，幾人根本沒有在案發後主動表態，對媒體的回應也是拖拖拉拉，難道華人社區的選民就那麼不值得放在眼中嗎？對於當地如此重要的民生問題，可以這樣視若無睹嗎？看看其他地區的民代，在任何大事件發生後，哪怕只為作秀，都會第一時間主動發出聲明，生怕會引發當地居民的不滿情緒。

試想一下，若是紐約時報或紐約郵報等主流媒體發信提問，這些民代是否還會如此冷漠和拖沓？恐怕是早已迫不及待地發表聲明，積極回應了；與此同時，卻對少數族裔媒體採取雙重標準，似乎不看在眼裡。

作為民選官員，應有責任平等對待所有的選民和媒體，及時回應社區的關切。華人社區需要的是真正關心並代表他們利益的領導者，而不是只在選舉時才出現的政治人物。

華埠 華人 紐約時報

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