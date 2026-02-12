我的頻道

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

廣式點心茶樓 洛時最推這5家

Bill Addison and Jenn Harris (美食評論員)本報／編譯組
大多數粵式點心餐館都只專注於少數幾道菜式，而Sea Harbour二十多年來始終如一地提供所有經典的點心。(Ron De Angelis / For The Times)

我們在聖蓋博谷（San Gabriel Valley）那些宏偉的粵式餐館之間花費了數十年的時光，尋找那種能將餃類從精緻推向昇華的精準傑作，以及能像破曉般喚醒身體感官的講究食材。

我們兩人其中一位的祖母黃蒂娜（Tina Wong）在中國南方粵式點心的首都廣東省長大。在祖母的細心指導下，學會了點心皮應有的正確厚度，以及一顆上乘包子應具備的柔嫩彈性。

我們其中的另一位在25年前於聖蓋博谷首次品嘗到頂級點心之後，從未忘記過芋頭糕中點綴著干貝所帶來的鹹甜滋味，或是在現已歇業的Elite餐廳裡，那滑嫩腸粉中蝦仁與蘆筍的驚喜組合。

那麼如今我們得出了什麼結論呢？ 經過多處尋訪後，我們難免有些灰心。始終如一的傑作變得更難尋獲，但並非不可能。

洛杉磯的廣式點心茶樓整體而言正處於低迷狀態，然而永不失去的是那股欣喜又混亂的用餐氛圍。

在我們最近吃到的蝦餃中，大概就有五顆是餃皮黏在蒸籠紙上，一撕開便露出乏善可陳的海鮮內餡。

我們將推薦的廣式點心餐廳縮減至五家，各自因某些特定菜品而值得前往。我們認為，沒有一家餐廳能在所有品項上全面出色。如果硬要選出最喜歡的，我們兩人會一致投給Sea Harbour。

這份餐廳推薦名單在未來六個月內會不會變動？當然可能。有趣之處正是在於名單隨時可能改變的不確定性，也在於一家家巡訪和永無止境的討論。

這是在羅斯密（Rosemead）的Longo Seafood的部分點心。這家餐廳以其燕麥雪山包（左上）而聞名，此外還有鹹肉糯米捲和咸水角。(Ron De Angelis / For The Times)

Longo Seafood 獨賣燕麥雪山包

當Longo Seafood在羅斯密市於2017年底開幕時，它可說是城裡最氣派的點心殿堂，想等上一張桌子往往得排很久。我的祖母的麻將團甚至對那裡的氣氛與裝潢討論了許久。

餐廳大廳的天花板上懸著一盞蜿蜒盤旋的大型吊燈。後方牆面上，一個巨型螢幕播放著吃播與旅遊影片。屏幕的兩側則有兩塊 LED 面板，播放著色彩繽紛的魚群在茂密海洋景觀的底部悠游。

如今人潮已經退去，尤其是在平日早晨，但十多年前讓這間餐廳在麻將團間暴紅的招牌菜仍然穩定可靠，而且必點。如果你喜歡鹹水角，這些油炸的小型橄欖球就像肉餡甜甜圈與糯米糍的結合。酥脆的外皮一咬開，便是糯米般帶嚼勁的內層，包裹著絞豬肉與蔬菜的餡料。

鹹肉糯米捲則是一大團糯米，裡頭點綴著臘腸與花生。淋上一點醋，配些辣椒醬，應該列為必備佐料。而這是我所知道唯一一家會供應燕麥雪山包（oatmeal snowcap buns）的餐廳，其雪白的表面覆著一層如同糖餅般的酥鬆甜殼。這款焗包像奶油麵包般柔軟、蓬鬆、微甜。裡面的燕麥餡鹹香，甚至帶一點似肉的口感。它可以是早餐，也可以是甜點，或者你想把它當成什麼，它就是什麼。（評論員Jenn Harris）

羅斯密（Rosemead）的 Big Ma's Kitchen 提供各種受歡迎的點心，包括燒賣、特色炸蝦紅米腸和蒸排骨。(Ron De Angelis / For The Times)

Big Ma's Kitchen 豉汁排骨最優秀

這間餐廳去年春天在嘉偉大道（Garvey Avenue）上的Jade BBQ and Seafood原本的位置開業。圍繞著Big Ma's Kitchen有許多謎團。Big Ma's的Ma是誰？為什麼餐盤和杯子上都有H字母，而且看起來像是愛馬仕（Hermès）餐瓷的仿製品？為什麼餐廳會採用只有兩人或四人小桌的用餐區，而不是像城裡許多其他點心餐廳那樣適合大桌聚會？但這些問題及其答案都不重要，你只需要知道三件事：那裡有一個大型免費停車場；每日早上10時到下午3時供應點心；而且這家餐廳提供整個聖蓋博谷裡我吃過最好的豉汁排骨。

燒賣看起來或許很普通，但裡頭飽滿柔嫩，帶著薑香的豬肉與蝦，口感有著應有的彈脆。像燒賣與蝦餃一樣，蒸排骨是點心館的基本款，但多數其他餐廳的版本往往既韌又油，還吃不太出豉汁味道。在Big Ma's，排骨被切成好入口的大小，肥肉恰到好處，讓肉質柔滑卻不顯肥膩。排骨覆著細碎蒜末，並散落大量豆豉。你可能會想再加碗白飯，用來拌蒸籠裡剩下的醬汁。

在羅斯密（Rosemead）的Big Ma's Kitchen餐廳的蒸排骨。它的豆豉味濃鬱，在聖蓋博谷 (San Gabriel Valle) 地區堪稱一絕。(Ron De Angelis / For The Times)

這家餐廳也做出極佳的炸蝦紅米腸，以紅米粉皮捲起油條，而油條內又填入蝦醬。牙齒先咬入帶嚼勁的紅米捲，再咬碎底下酥脆的油條。蝦醬味道不濃，只在你咬到中心時，才會浮現一絲淡淡的海味甜香。

如果你想吃燒臘，像是烤豬腳、脆皮燒肉或鴨翅，這家餐廳也有相當吸引人的選擇，可以為你的點心餐畫下完美句點。(評論員: Jenn Harris)

Sea Harbour 經典款點心升級

雖然前面提到的其他餐廳也許在某幾道菜上表現突出，但Sea Harbour在過去20多年來始終能穩定掌握所有點心的基本功。它是在我心目中的聖蓋博谷粵菜黃金時代碩果僅存的幾個代表之一。在那個黃金時代，整個地區遍布既擅長華麗的宴席菜，也精於各式點心的大型餐館。

Sea Harbour在1992年於中國廣東省中山開設第一家店，1990年代中期又在溫哥華開了第二家。主廚兼老闆何東尼（Tony He）之後在南加州與拉斯維加斯開設了多家餐廳，但Sea Harbour依然是最令人魂牽夢縈的點心聖地。它是聖蓋博谷最早不使用推車、改以現點現做為主的新派點心茶樓之一。

Sea Harbour擅長在經典點心上做出微升級的版本。漆黑的墨魚汁餃皮包裹著鮮嫩的干貝，上方點綴一抹帶發酵氣息的XO醬。法式焗叉燒包頂層覆著焦裂的糖殼，雖然甜度幾近偏高，但那濃郁黏滑的叉燒內餡又把整體味道拉回到恰到好處的平衡。

羅斯密 (Rosemead)的 Sea Harbour餐廳的班蘭豬肉蝦仁包，以班蘭葉調味，包裹著豬肉和蝦仁餡料。(Ron De Angelis / For The Times)

但最令人一致認可的招牌菜，應該是翠綠色的班蘭豬肉蝦仁包。包子的淡綠色澤與帶著青草與椰子氣息的清香味來自班蘭葉。柔軟香甜的外皮中包著蝦仁與豬肉的雙重餡料。為了增加口感層次，包子的頂部還會煎得微脆。這種近乎超凡脫俗的綠色看似奇妙，但其實是創意與食欲的結晶，它也或許能啟發下一個屬於洛杉磯廣式點心的黃金時代。(評論員: Jenn Harris)

Lunasia 巨大蝦餃有特色

Lunasia的蝦餃堪稱餃子界的福特重型商用卡車F-650，大到沒有一個理性的人會嘗試一口吞掉它。每一顆都包著數塊蝦肉，外面裹著厚而有嚼勁的小麥澱粉餃皮，在燈光下還泛著微微銀光。燒賣也一樣，是巨大的豬肉與蝦混合肉團，蒸煮時薄薄的蛋麵皮幾乎都會滑落一半。「這是點心版的 déshabillé（衣衫不整），」一位同事在我把照片傳給她後打趣地回覆。

在阿罕布拉 (Alhambra) 的Lunasia餐廳的蝦餃。這家新興的連鎖點心餐廳的蝦餃和燒賣都是超大份的。(Mariah Tauger / Los Angeles Times)

就我個人而言，我更珍視那些小巧而精緻的飲茶基本款，但我可能是少數。過去10年間，隨著Lunasia的知名度與分店擴張，我注意到其他洛杉磯的點心餐廳也開始把餃子做得愈來愈巨大。

老闆Shyi Kai Chang與團隊在巴沙迪那、喜瑞都與托倫斯皆有分店。而巴沙迪那還即將迎來更高端的新品牌。但我認同洛杉磯點心愛好者的集體智慧：由創辦人Betty Lau於2009年開設的原始旗艦店，是目前所有選擇中最出色的。

周末的黃金時段會擠滿人，即便平日中午前後也很可能需要短到中等的候位時間。看著眾多家庭客人在鋪著白桌巾的大圓桌旁，你來我往、伸手傳盤、察看每一籠新上桌的點心，確實令人感到喜悅。

Lunasia的全日菜單也如其風格一般巨大，你可以讓整頓飯一路延伸到核桃蝦或黑椒菲力牛排等主菜。我則把注意力放在點心上。縱然燒賣外型略帶科學怪人風格，但餡料調味精準，帶一絲白胡椒的煙燻味，使鹹味變得更有層次。

大型餃子的作法最適用於另一種開面式變化款：干貝嵌在用墨魚汁染黑的開口餃皮中。至於脆皮蝦捲，其細緻酥皮咬下去沙沙作響，令人滿足。荷葉包裹的糯米雞香氣撲鼻且平衡良好，尤其是拌入鮑魚的版本，帶來令人愉悅的海味氣息。（評論員: Bill Addison）

在仛斯汀 (Tustin)新開的 Palette Dim Sum & Seafood餐廳，一張桌子上擺滿了點心。 (Ron De Angelis / For The Times)

Palette Dim Sum & Seafood 有望成新點心勝地

如果你曾深入探索過舊金山灣區的眾多點心選擇，你多半聽說過位於Daly City的Koi Palace，這是一家擁有 450 個座位、距離舊金山國際機場僅10分鐘車程的老牌餐廳。以其規模而言， Koi Palace多年來樹立了令人震驚的高度穩定標準。

在Willy Ng的帶領下，他與Ronny Ng於1996年共同創立了這家餐廳。公司一路擴張，又開設了另外兩家Koi Palace分店，以及第二個品牌，位於舊金山Inner Richmond區的Dragon Beaux，並推出了更華麗的概念餐廳Palette，在灣區擁有兩家分店，拉斯維加斯也有一家。

第四家Palette於去年12月進駐南加仛斯汀（Tustin）。餐廳目前處於試營運階段，僅供應約12道標準點心。Palette的做法在創新與噱頭之間模糊了界線。一盤多色蝦餃中，有一顆以甜菜汁染色、內餡竟是枸杞的版本。另一道奢華版蝦餃則加入龍蝦，並附上一支小滴管，讓你把溫熱的龍蝦奶油注入每一顆蝦餃中。

Palette Dim Sum & Seafood最為人所知的可能是其五彩繽紛的蝦餃，但豬肉蝦仁燒賣個頭小巧，口感均衡。(Ron De Angelis / For The Times)

可愛系的點心並不是我的菜。我原本打算直接否定這間餐廳，直到傳統版的蝦餃上桌。它們非常優秀，個頭小巧，外皮透明彈韌，口感層次分明。豬肉與蝦的燒賣同樣精巧、口感平衡。一盤豆苗飄散蒜香，葉片柔嫩且帶脆度。我非常喜歡它的蛋撻，撻皮完美酥鬆、熱騰騰的，卡士達餡甜度適中，蛋味不會過度。

因此看來Palette確實大有可為。如果未來正式菜單能更靠向傳統，那麼橙縣可能會迎來一處全新的點心勝地，足以與洛杉磯的代表性餐廳競爭。（評論員: Bill Addison）

位於仛斯汀 (Tustin) 的Palette Dim Sum & Seafood餐廳供應的各式點心包括燒賣、蒜蓉荷蘭豆苗、蛋撻和叉燒包。(Ron De Angelis / For The Times)

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

What happened to all the good dim sum in L.A.? Here’s our guide

洛杉磯 聖蓋博 餃子

