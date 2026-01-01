我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

洛時精選╱退休夫婦 樂住兒家後院附屬宅

洛時記者╱Lisa Boone 本報╱編譯組
傑伊和父親在ADU的廚房喝咖啡。（洛杉磯時報╱Naohmi Monroe攝影）
你是否曾想過，在自家後院建一個附屬住宅單元（Accessory Dwelling Unit，簡稱ADU）需要多久？

對於退休夫婦阿瓦羅「阿爾」與妮妮阿爾卡薩（Alvaro『Al』and Nenette Alcazar）來說，他們從紐奧良(New Orleans)的一棟有六間臥室的大宅縮減到洛杉磯的一間臥室的ADU，只花了三個半月。

「我們2024年11月去菲律賓度假，正好他們開始施工，」阿爾說，這個ADU是他的兒子傑伊阿爾卡薩（Jay Alcazar）和伴侶安迪坎貝爾（Andy Campbell）在洛杉磯市港灣門(Harbor Gateway)社區的家後面加建的。「2025年3月我們回來時，房子已經準備好了。」

阿爾卡薩夫婦對位於嘉甸那（Gardena）Cover公司建造的570平方呎加建屋，能如此快速完工感到驚喜。新房子完工時，他們甚至還沒掛牌出售其在紐奧良的房子。他們在那裡住了54年，並扶養兩個兒子長大。

Cover的聯合創辦人兼執行長里瓦斯（Alexis Rivas）也對該ADU僅用24天就獲得建造許可感到驚訝。他說︰「從提交許可申請到取得使用證明總共只花了104天。」他將這歸功於市政府的標準計畫（Standard Plan）以及ADU的整合式板材系統，使其成為Cover迄今最快完工的專案。

對於曾任紐奧良羅耀拉大學（Loyola University）宗教研究教授及社區組織者的阿爾來說，施工過程不僅僅是拆除和場地準備。看到Cover的工人協力合作，讓他想起菲律賓， 強調社區團結與集體行動， 被稱作「巴亞尼漢」(bayanihan，菲律賓加祿語，意為社區團結合作的精神) 的核心價值。

自菲律賓流放 尋得美國夢

阿爾在1972年從菲律賓被流放。「我的父母都是公立學校老師，」阿爾說，「當他們搬到一個沒有學校的村莊時，家長們非常高興孩子終於不用再走到另一個村莊上學了，於是幫孩子們蓋了一棟房子。」

就像他童年在蕉麻 (Cag-abaca) 村的家一樣，阿爾說他和妮妮的ADU「感覺就像由村莊居民一起建好，然後搬移到花園中讓我們居住。」只是這次的房子不是竹製的尼帕（Nipa）小屋，而是由嘉甸那工廠製造的鋼板組成，在現場安裝完成。

40歲的傑伊和43歲的坎貝爾在長堤(Long Beach)租房三年後，於2022年開始尋找自住宅。起初他們希望留在長堤，但發現房價太高買不起，於是擴大搜尋範圍到洛杉磯港灣門社區。坎貝爾說︰「這裡離我在南加大擔任批判研究教授的工作，以及傑伊在洛杉磯國際機場附近Stamps.com擔任高級產品經理的上班地點，距離剛好差不多。」

當他們最終買下一棟需要整修的三臥室中世紀風格住宅時，發現自己身處一個多代同堂的社區，步行即可到達亞洲超市和餐館，他們感到非常高興。

「我們可以走路去任何地方，」傑伊說，「郵局、熟食店、超級市場。我們喜歡亞洲食物，每天都能吃不同的亞洲餐廳。」

坎貝爾補充：「我們在這裡和長堤一樣的便利，還多了ADU的空間。」

受惠於前市長賈西提政策

根據丕優研究中心(Pew Research)的資料，美國老年人中多代同堂的趨勢正在增長，因此這對伴侶在買房後不久就開始考慮為傑伊的父母建ADU，因為他們知道不再開車的阿爾和妮妮會在這個社區感到如魚得水。

他們先從市政府建築安全部網站上查看已預先核准的ADU標準計畫。這項由前洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）辦公室與建築安全部於2021年合作推動的計畫，簡化冗長的許可申請流程並協助創造更多住房。

他們聯絡了幾位建築師，並取得30萬美元的信用貸款額度。最後在參觀Cover的工廠及其完工的ADU後，他們決定選擇 Cover。「我們喜歡他們是本地公司，而且工廠離我們只有五分鐘車程。」坎貝爾說。

這對伴侶原本打算拆掉後院的棚架和草坪，建一個L型ADU。但與里瓦斯商討後，他們決定採用矩形單元，搭配大型玻璃滑門和溫暖的木質外牆，以保留庭院空間。

這個配置非常合適，因為兩棟房子之間的綠地，包括甲板和耐旱景觀，成為兩對伴侶的社交空間，他們喜歡在戶外燒烤、共餐和做園藝。幾周前，他們還在庭院裡與大家族一起慶祝阿爾的77歲生日。

妮妮自稱「園藝高手」，對這座豐富的加州庭院感到欣喜，包括柳橙、檸檬、番石榴樹和山茶花。她說︰「我可以看到棕櫚樹來回搖曳，還有早晨的蜂鳥。」

住ADU的父母成很棒的夥伴

雖然有些年輕伴侶可能會猶豫是否與父母或岳父母住得太近，但傑伊和坎貝爾認為ADU是一個方便的方式，可以和父母保持親近並在父母年老時提供支持。

此外，傑伊說他的父母非常有趣。「他們是很棒的晚餐夥伴。」

坎貝爾也同意，他喜歡和阿爾在戶外露台喝咖啡。「12年前第一次見到他們時，他們邀了一群人來吃晚餐，還舉辦卡拉 OK派對到凌晨三點。」他說，「我當時心想，這是常態嗎？」

與阿爾卡薩夫婦在紐奧良寬敞的1966年建造的住宅不同，他們的新ADU室內設計現代簡約，配有白橡木地板和櫥櫃，以及包括可堆疊的洗衣機和烘乾機的Bosch牌家電。儘管丟棄了不少累積多年的物品，阿爾和妮妮還是保留了一些讓ADU有家的感覺的東西。客廳裡的珠母燈和木雕邊桌讓他們想起舊居。臥室裡的手工雕刻柚木床來自菲律賓，由妮妮家族的工匠打造，仍留有颶風襲擊紐奧良時造成的水痕。

妮妮自豪地說︰「瑪當娜（Madonna）和傑可尼克遜（Jack Nicholson） 都訂過這款床。」

但有一件遺憾的事在搬到西岸時沒能如願：當他們發現老房子的沙發在儲物櫃中占太大空間時，決定在洛杉磯購買IKEA沙發床。除了個人舊物和家庭照片，一幅「最後的晚餐」複製畫也為室內增添了回憶。這幅畫是許多菲律賓家庭的傳統，象徵著共餐的重要性。由於儲物空間有限，兩家人共用雙車位車庫，阿爾在那裡存放工具。

38萬元打造的理想家園

「雖然只有一間臥室，但我們很喜歡，」79歲的妮妮說，這個ADU花費38萬美元。「對兩個人來說剛剛好。」

兩對伴侶都說，ADU感覺很有隱私，因為他們在兩頁窗簾公司（Two Pages Curtains）網站訂購了9呎長的定製窗簾。「當窗簾打開時，我們知道他們醒了；當窗簾拉下時，我們知道要讓他們獨處，」傑伊笑談這個小儀式。

在「原地安老」方面，ADU可以容納輪椅或助行器，里瓦斯說，必要時可以加裝輪椅坡道。

阿爾打趣說，現在只要傑伊能把平板電視成功掛在牆上，一切就完美了。當你父母住在你家後院時，實在很難逃避爸爸的冷笑話。「他們住在這裡真的很好，」坎貝爾說。

當年前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）在菲律賓宣布戒嚴。在國內失去家人和家園後，曾經立志成為神父的阿爾說，他再次成為「巴亞尼漢」精神的受惠者，讓他深受感動。

「我在菲律賓遭受的酷刑並沒有擊垮我，」阿爾說，「所以，擁有一個由友善社群建造的家，真正體現了巴亞尼漢更短卻更具靈性的一層意義，那就是，正如我的祖母瑪爾塔（Marta）常說，『一群朋友把你的艱苦道路變成玫瑰盛開的花園。』現在，我們在兒子的後院擁有了伊甸園。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

洛時精選Retired, they moved from 6 bedrooms to a tiny L.A. ADU built in 3.5 months

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2025-12-17/la-couple-quickly-builds-backyard-adu-for-their-parents

這棟570平方呎的小屋擁有一間臥室和一間浴室。（洛杉磯時報╱Naohmi Mon...
這棟570平方呎的小屋擁有一間臥室和一間浴室。（洛杉磯時報╱Naohmi Monroe攝影）
