巴奧╱席琳狄翁罹罕病近3年首度開唱 酬金高達200萬？

樂壇天后席琳狄翁在艾菲爾鐵塔上高歌，令人驚喜。(美聯社)

樂壇天后席琳狄翁因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已有2年多沒有任何公開行程，直至今年初才出席葛萊美頒獎典禮擔任頒獎人，昨日更驚喜現身奧運開幕式演唱法國天后伊迪絲琵雅芙的金曲「Hymne A L' Amour」，只見她穿著白色薄紗，恍若天使一般，在艾菲爾鐵塔上高歌，飆出招牌高音，依舊是美妙天籟，也再度感動無數觀眾。

席琳狄翁將為奧運獻唱的傳聞，早就傳得沸沸揚揚，早在23日就被媒體拍到進出巴黎的酒店。據美媒報道，席琳狄翁將在開幕式當晚復出演唱，酬金更高達200萬美元，不過奧運官方單位則表示「開幕典禮的表演者不收取報酬，表演者願意在這樣的條件下演出，反映出是真心希望參與法國和體壇的世界級盛事。」

席琳狄翁自從宣布罹患罕病「僵硬人症候群」之後，便要養病而開始推掉所有工作靜養，並於2年多前開始暫停巡迴演唱，讓外界傳聞不斷，2021年底更傳出她病重到全身癱瘓，完全無法下床，當時她的姊姊還跳出來澄清此事，表示病情並沒有這麼誇張，她也拍影片證實自己正與病魔對抗，逼不得已才會取消所有公開表演行程，也請外界不要擔心，她會養好身體之後再度重啟全球巡迴演唱會。