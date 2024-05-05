旅遊／陽光美食 駛向太平洋盡頭

墨西哥海岸巨石。（圖／作者提供）

上次搭乘遊輪已是近十年前，這些年新冠疫情肆虐後變化頗大，不禁懷念起它；去年12月從洛杉磯出發前往墨西哥 卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)七日遊輪遊，我們在遊輪啟程前一天就從美國東岸羅德島州飛到加州 洛杉磯，以免因為冬季天氣變化而造成上不了船的糗事。

冬陽灑落甲板 暖烘烘

拜網路之賜，早在登船前所有的資料均已上傳，下午2時準時又輕鬆的登上名人遊輪展開七天之旅；雖說是七天但只停二個港口-墨西哥的卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）停留二天，以及回程時在聖地牙哥 停一天，大部分的時間均在海上漂，充分享受太平洋海岸的風景和陽光。

我們離開羅德島時．氣溫華氏25度，一到加州可是70度的高溫，令人振奮。上船後不久船便慢慢地離開碼頭，暖烘烘的冬陽灑落甲板上，泳池旁的樂團已經開始演奏高歌，有些人竟然已經在泡湯池中，我們四處走走停停先熟悉環境，正值聖誕假期到處都張燈結綵、聖誕樹裝飾得美輪美奐，路過自助餐廳時竟已經排起長龍；當晚在主要餐廳品嘗晚餐，生日快樂歌曲此起彼落，歡樂溫馨氣氛洋溢。

次日清晨、金色的陽光灑在床上才自然醒，走上甲板已有不少勵志哥嫂們正在健走，看得出這條船的遊客是以中、老年人為主，自助餐廳內早餐，各種食物、水果應有盡有，服務態度無可挑剔。

按照平日慣例，早餐後要上健身房，只見健身房內器材齊備，如有任何疑問或是需要指導，健身教練就在現場，望著一望無際的汪洋，與大海同步走在走步機上，神清氣爽、不禁跑了起來。運動後我們也到泡湯池中，池中以加州居民為主，亦有與我們相同遠從加拿大、芝加哥及紐約來西岸取暖的。

下午時分、漫歩到14層頂樓，竟然還有一片綠油油的草地可以揮桿，泳池旁烤肉架香味四溢，蔚藍寬廣的大海在陽光下更顯燦爛，溫暖的海風徐徐吹來，全身舒爽又輕鬆。豐富的晚餐後，有一場演唱會，六位男、女分別擔綱、音色優美，感受到他們的熱情，度過海上美好的一天。

度假勝地卡波 活動多

經過兩天的航行，抵達此行的重點-卡波聖盧卡斯，它位於墨西哥Baja California州的最南端，由San Jose Del Cabo和Cabo San Locus兩個小鎮，及兩個小鎮之間將近20英里的沿海酒店和高爾夫球場形成，簡稱卡波(Cabo)。

墨西哥Cabo港口一角。（圖／作者提供）

這裡景色怡人、四季陽光普照、岸邊豪華酒店林立，又有免稅商店，各式各樣的活動如賞鯨、水上活動、高爾夫球場、頂級的按摩及墨西哥美食等，碼頭四周豪華的遊艇比比皆是，將當初默默無名的小漁村蛻變成為世界級的度假勝地。

因為郵輪巨大無法停靠碼頭，大家都得換搭小型渡輪上岸，輪到我們搭上小船已是午餐後，抵達碼頭後換上玻璃船前往地標-拱門一探究竟，只見水上降落傘及摩托車呼嘯而過，狹長嘴巴的鵜鶘鳥三、五成群聚集在岩石上。

墨西哥卡波情人海灘。（圖／作者提供）

不久，看到兩塊巨石中有一白色沙灘，因為位置隱密，被稱為情人海灘，玻璃船無法停靠，必須涉水上岸，另外一邊與它相連面向太平洋的海灘竟然稱為離婚海灘，有人戲謔說，從這下去可能回不到岸上，只能離婚收場吧！

墨西哥Cabo海邊、慵懶的海獅。（圖／作者提供）

不遠處的巖石洞穴頗為奇特，這裡也是吸引鯨魚前來繁殖的熱門地點之一，我們的船行駛在科爾特茲海（Sea of Cortez)這一邊，這塊巖石有個小洞像是一扇窗口，望向太平洋，故而被暱稱為太平洋之窗。壯觀的懸崖峭壁、海蝕洞與海獅、海鳥形成一幅自然美景，奇特的拱門就在眼前呈現，拱門在當地被稱為El Arco，在西班牙語中意為拱門，又名土地的盡頭Lands End，想想自己正位於太平洋的最南端及墨西哥的領域上，幸福、感恩之心油然而生。

之後我們深入市中心，只見人潮眾多、市貌新頴，老舊公車穿梭其間，見一玉米餅店在路旁現做，店內人潮擁擠，很想買個嘗鮮，但蒼蠅也不少，還是作罷吧！找到預先訂好晚餐的餐廳，西班牙式紅色的建築，內部整潔寬敞，紅、藍、黃、綠彩帶穿插其中，色彩鮮豔繽紛，充滿墨西哥風情。服務人員頗為友善，他推薦了三道主菜，尤以魚肉鮮美頗有特色，還有三位墨西哥人手持吉他彈唱其中，異國風情令人陶醉。飯後我們漫步走回碼頭，碼頭旁燈光閃爍奪目。

夕陽下墨西哥Cabo拱門。（圖／作者提供）

白沙藍天碧海 景如畫

今天已是在郵輪上第四天，上午再次坐上渡輪前往Cabo碼頭，一路遙望著沿海巨石、拱門，這得天獨厚的自然景觀就是老天賜給墨西哥的禮物。白沙、藍天、碧海、空中降落傘、遊艇編織出一幅動人的畫作，上岸後在碼頭附近散步，山坡上豪華的度假別墅、彷彿置身在加州海岸；路旁的仙人掌又高又大，成群的銷售員站在碼頭兜售，各式各樣商品從紀念品、衣飾、手工藝品到旅遊景點，均以美元計價，有點漫天要價就地還錢的形態，每走幾步就會看到藥局，酒店內高朋滿座，反倒是馬路上行人不多，只見岸旁海獅呼呼作響，不時露出一手潛水表演，海鳥成群飛舞，聽著海浪拍打岩石的聲音，彷彿也感染到這份慵懶，靜坐旁觀、美景如畫，夫復何求？

夕陽西下，海上出現許多遊艇相互追逐，海面上出現一圈圈的浪花，寬廣的海域如一場水上樂園活動，精采繽紛。

傍晚4時30分揮別了美麗的港灣卡波Cabo，沙灘、巨石，拱門、遊艇慢慢消失在夕陽下，卡波的美景、美食已存留在腦海裡。

聖地牙哥港囗夜景。（圖／作者提供）

在船上的時間過的特別快，一覺醒來船已經靠著聖地牙哥碼頭，這座加州第三大的城市，綿延112公里的海灘，得天獨厚的自然景觀，多元化的文化，吸引大批遊客。下船後沿著碼頭前進，中途島號航空母艦（USS MIDWAY Museum)停泊在旁，現已為博物館，公開開放，需要門票，限於時間沒有上船，倒是豎立一旁的勝利之吻塑像，深情流露令我神遊一番。

聖地牙哥勝利之吻。（圖／作者提供）

接著走進聖地牙哥海港村San Diego Seaport Village ，各式各樣的店家各有特色，是購物嘗鮮的好地方，我們沿著海岸步道一路走到希爾頓飯店，岸邊停泊的豪華遊艇、海天一色的美景，如果不是要去巴爾波公園，真的捨不得離開此地。

巴爾波 藝術庭園景觀

公園占地490公頃，世界知名的聖地牙哥動物園就在一旁，內有博物館，電影院、公園、運動場地、餐廳，全世界最大室外管風琴演奏廳及玟瑰園區，真是令人目不暇給。正逢聖誕佳節，到處都布置的喜氣洋洋，我們抓緊時間，先參觀了博物館，室內聖誕樹及展示色彩繽紛，黃昏時分室外華燈初上，教堂前有人布置了求婚場景，「Merry me嫁給我」在燈光燭台的襯托下格外引人注目。

公園中令人驚嘆的建築和環境是兩個博覽會的遺產：1915-16年的巴拿馬、加利福尼亞的博覽會紀念巴拿馬運河的開放，並為今天出現的公園創建提供主要的動力，以及1935-36年加州太平洋國際博覽會，當初蓋的建築物頗有西班牙皇家園林景觀，彷彿置身歐洲街頭。

隨後回到碼頭邊小義大利區，找了一家知名的義式餐廳，品嘗久違的義大利美食，隨後漫步返回遊輪上，岸邊萬家燈火閃亮耀眼奪目，聖地牙哥的風情如畫、令人懷念！

巴士暢遊洛城 印象深

在船員的歡送下、懷著滿滿的回憶於第七天清晨8時離開遊輪，搭上遊覽車前往比佛利山莊、聖塔瑪尼卡及馬里布海灘的巴士，這是向遊輪公司訂購的行程，既利用當天搭飛機空檔又參觀洛杉磯周邊幾個知名景點，白髮導遊沿路介紹洛杉磯的歷史、文化，比佛利山莊的豪華街景、聖塔瑪尼卡的海邊遊樂區及市區，馬里布的海灘、豪宅以及山坡上立著十字架的Pepperdine University皆留下深刻印象。

溫暖的陽光、明媚的風光，放鬆的心情交織成這周美好時光，溫暖了寒冬的心霏、春天已不遠了。