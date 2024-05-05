新聞眼／搭乘公主號 海上追逐日全蝕

從右到左的順序，顯示月球行經太陽前面的不同階段。(本圖片群由湯耀國拍攝製作)

據說，日全蝕是一種會讓人上癮的物事，一旦打過照面，從此便可能成為日全蝕的追逐者(total solar eclipse chaser)。癮君子每聽聞哪裡將會發生日全蝕，必定心癢難耐，盡可能前往觀看這種變化劇烈，令人歎為觀止的神奇天象。先生和我，非常認同這種說法。

★神奇天象 令人上癮

2017年8月21日，我們在俄勒岡州 首度見到日全蝕，白得刺眼的太陽被月球整個擋住的一剎那，大地頓時陷入一片漆黑。只見穹蒼中高懸著一枚巨大的銀色戒指，乃是太陽被月球遮住後周邊僅剩的白光。此時，眾人陷入瘋狂狀態，讚美、驚呼、嘆息此起彼落。

鑽石戒指是日全蝕最美的景象。(圖／作者提供)

由於月球上有高山和窪地，陽光在窪處突圍而出，看起來像銀戒上的碎鑽或珍珠，稱為Baily's beads(貝粒珠，紀念解釋這一現象的英國天文學家Francis Baily)。有時貝粒珠巨大到如同銀戒上鑲嵌著一只光芒璀璨的鑽石，將日全蝕過程推到最高峰。眾人情緒更為激動，大聲呼叫稱奇。可惜，月球完全擋住太陽的片刻僅有2分42秒，強勢的太陽就奪回光華，大地又恢復白晝光景。我猶未從震撼中恢復過來，心緒依然澎湃，立刻在心中起願，有機會還要再去觀賞日全食 。

月球繞行到地球與太陽中間並非奇觀，然而三者剛好在一條直線上，英文稱為syzygy，才會形成日蝕，每一至三年發生一次。然而，看到日全蝕並非易事。首先，月球倘若距離地球太遠，小到無法整個遮住太陽，只能產生日環食，必須戴上護目眼鏡，才能看見太陽中間有一小球。如果月球距離地球夠近，足以整個遮住太陽，日全蝕天象於焉出現。可是，只有置身一條帶狀地區的人們方可看到日全蝕，旁側地區只能見及月球遮住部分太陽，所謂的日偏食。日環食與日偏食無力遮掩太陽風華，大地依舊陽光普照，人們必須戴上特殊眼鏡，才能觀察到月球遮住部分太陽。

再者，日全蝕經常發生在南北極和大海上，乏人問津，只有出現在人煙稠密處的日全蝕才受到萬眾矚目。

2017年8月21日那次，日全蝕帶從美國西北部的俄勒岡州起，斜斜貫穿北美中部，止於東南部的南卡羅來納，共經14州。2024年4月8日的日全蝕，則從墨西哥 西岸的馬札特蘭(Mazatlan)起，穿過德州通往新英格蘭，經過15州，止於加拿大東南部。下一次在北美本土見到日全蝕，得等到2044年11月。

使用特殊眼鏡觀看日全食。(美聯社)

★日蝕郵輪 外海欣賞

兩年前，我們知道「公主號」推出2024年日全食郵輪時，立刻報名參加。4月3日從洛杉磯啟程，南下遊覽墨西哥瀕臨太平洋的四個海港，十天往返。4月8日在日全食帶的起點馬札特蘭外海，欣賞天文奇觀。

郵輪啟航後，全船沉浸在一片迎接日全蝕的欣喜期盼中。船公司聘請了兩位天文學家，每天為乘客們解說日全蝕的天文知識，晚上則帶領大家觀星。比起2017年我們以個體戶身分前往俄勒岡看日蝕，這次上了很紮實的一堂堂天文課。

船長天天匯報航行訊息，包括4月8日的天氣狀況。他和團隊研究氣象變化，努力尋找一個不受雲層干擾的地點，讓大家盡興享受到日全食的詭譎壯麗。2017年那次，先生特別挑選了俄勒岡內陸的半沙漠小鎮，著眼於沙漠水氣少，上空雲層較為稀薄。這點非常重要，否則縱使置身日全食帶，也難保不發生「總為浮雲能蔽日，全蝕不見使人愁」的遺憾。此次有專業團隊研究雲層和選擇地點，讓我們大為放心。

同行四人中的男士們，則晝夜多次巡弋上下甲板，研判哪裡是最理想的仰看日全蝕之處。這些為觀賞日全蝕而準備的活動，讓乘客們很忙，也將大家的情緒持續醞釀到亢奮幾欲爆發的狀態。

太陽由滿月逐漸變成彎月，一度看起來像根黃色的香蕉。(歐新社)

★漸變彎月 像黃香蕉

4月8日，很多人一早起來就去甲板占位置。之前我先生看到一個理想的觀賞全蝕處，上有陰涼天花板，但也可以眺望到豔陽，這天早上竟然陳列了三排椅子，特別註明是給貴賓艙的乘客使用，先生得意地說：「英雄所見略同。」可惜他沒有被邀入座。

除此之外，上下甲板所有的躺椅和坐椅全被收起來，以便騰出空間，令我想起小時候唱的新疆民謠「沙里洪巴」：「有錢的老爺炕上坐呀…沒錢的老爺地下坐呀。」

沒錢的老爺老嫗們(天哪！郵輪上80%的乘客是銀髮族)，拿著船上供應的藍毛巾，各自尋找到滿意的地點，將毛巾鋪在地上，躺了下來，戴起護目眼鏡，準備迎接日全蝕。

這艘乘客連同員工超逾5000人的輪船，只有1000人在右側艙房的陽台上看日全蝕，其餘4000人分布在各層甲板上，但不顯得擁擠。人人舉頭即可了無窒礙地望到白花花的太陽，不由感到「太陽是公平的，照耀人群不分貧富」的溫暖。

戴上護目眼鏡看到的太陽，竟然神似一球檸檬黃的滿月。9點44分，果如之前預測，太陽右邊進入一個小小的黑物，便是月球。隨著時間進展，月球遮擋太陽的面積愈來愈大，太陽由滿月逐漸變成彎月，一度看起來像根黃色的香蕉。

在德州阿靈頓可以看到日全食。(美聯社)

★全被遮住 剩圈白光

迫近11點時，月球已將太陽遮蓋到僅僅剩下一彎細弧，甲板如同沐浴在黃昏暮色中。突然，所有人全驚叫起來，高呼「脫下眼鏡，脫下眼鏡」，原來太陽已被月球遮住，僅剩周邊一圈細細的白光，無須擔憂強光傷害到肉眼。肉眼望見的是墨黑的空中，高懸著一枚巨大銀戒和隨後出現的戒上珍珠與鑽石。

在眾人的歡呼尖叫聲中，我望著日月交疊的奇觀，如同七年前一般，心旌悸動，雙眼濕潤，淚水幾欲滴下。蒼茫寰宇中，究竟是誰主宰著井然有序的天體運行？浩瀚繁星隱藏著無邊無際的天文奧秘，可無數的科學家竟能孜孜矻矻窮研天文，換算出地球與月球的運轉公式，分秒無差地預測到日全蝕的發生。來自世界各國的一船人何其幸運，能在此時此地並肩目睹到天文異象，是與日月有約，也是同船共渡的千載宿緣。怎能不欣然流淚？

2024年4月8日在墨西哥沿岸的太平洋上，我第二次目睹了日全蝕，4分28秒間，與2017年8月21日在俄勒岡內陸首度邂逅日全蝕相比，同樣極度感動與驚艷。但海上觀蝕唯一不如陸地的是，後者的環境變化更富戲劇性。例一，太陽逐漸遭月球遮蓋形同彎月時，穿過枝葉灑下的陽光，在地上展現一只只白色的彎月。例二，當月球遮蓋太陽四分之三時，地面一片暮色，蟲兒紛紛鳴叫，鳥群則慌亂地飛回鳥巢，這是海上無法觀察到的有趣現象。

現在，我們已開始籌畫2026年在格陵蘭、冰島、西班牙與葡萄牙四國中，選擇一處觀看8月12日的日全蝕。