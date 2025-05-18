給付低、付款慢…拒收白卡診所、醫院或爆增5成

華裔足科醫師鄭金光表示，白卡給付費用相對低且時常拖延支付，導致愈來愈多診所、醫院拒收白卡患者。(鄭金光提供)

補助金額低、回款速度慢，一直是許多診所、醫院收治「醫療補助」(Medicaid，俗稱白卡 )患者的心結。然而川普政府大砍聯邦經費，醫療補助計畫是否削減，可謂命懸一線。擔任伊利諾州醫院執照發放委員會(Illinois Hospital Licensing Board)委員的華裔足科醫師鄭金光表示，考慮治療白卡病患無法取回診療費用的機率恐將大增，預計接下來拒收白卡患者的診所、醫院將大幅增加，至少達一半。

從醫數十年的鄭金光說，白卡計畫對醫院、診所的醫療給付，通常是一般收費的十分之一。他以自己的診所為例，一般保險 或患者自付的情況下，首次門診收費125元，第二次門診費則減為105元，但如果是白卡患者，診所僅能從州府收到單次14.95元的看診費。

他打趣表示，「剪個頭髮花的錢，都比看診費高」。

鄭金光表示，偶而有白卡患者求診，因為申請麻煩加上補助金額低，「寧願免費看診，也不想去申請」。

鄭金光的醫師友人，一名不願具名的華裔家庭醫師說，他的診所幾乎被持續拖欠支付的醫療補助資金拖垮，過去不到四年期間，州府因為財政困境，已經積欠他高達100多萬元的治療費，因此他從今年起拒收白卡患者。他表示，「不是我不願意為白卡患者看診，而是未來情勢愈來愈壞，我必須顧及診所生存」。

鄭金光表示，白卡經費雖由州府統籌，但資金主要來自聯邦政府，川普總統上台後陸續大幅裁減各項經費，「本來就很難拿到回款的白卡計畫，未來難度只會增不會減，」鄭金光預估接下來拒收白卡的診所、醫院，會比現階段增加到一半。

在華埠開設診所多年的家庭醫師Alice(化名)說，她的診所不收白卡患者已經好多年，但目前她所面臨的難題是，一些自費看診的白卡患者，因病情原因必須轉至專科醫師接受進一步診治時，「認識的專科醫師中，竟然沒有一個願意接受白卡患者，除非他們全額自付」。

眾所周知，專科醫師的收費比一般家庭醫師高，「例如若要接受心臟手術，一般工薪族扣除健保自付額外都難以負擔，持白卡的低收入患者就更難」。她表示，面對現實的醫療環境，「非常無奈，也無力」。

至於歐記健保 是否比白卡給付的情況好？鄭金光表示，歐記健保的保戶能否獲得期望的醫療照護，很大概率跟所購買的保險種類相關；他說，雖然看醫師不像買菜，但兩者都是「一分錢一分貨」，購買的健保月費高，可自由選擇醫師、診所，醫療自付額也較低，反之亦然。