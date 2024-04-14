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談藝／28歲麥凱萊 芝交響樂團最年輕音樂總監

特派員黃惠玲
王羽佳與麥凱萊同台演出。(取自麥凱萊Instagram)
王羽佳與麥凱萊同台演出。(取自麥凱萊Instagram)

芝加哥交響樂團2日宣布，古典樂壇最炙手可熱的新生代巨星、現年28歲的芬蘭指揮家克勞斯．麥凱萊(Klaus Mäkelä)，將從2027/28樂季開始，接替82歲的慕提(Riccardo Muti)，擔任該交響樂團第11任音樂總監，他也是成立於1891年的芝加哥交響樂團至今，最年輕的音樂總監。

麥凱萊是芬蘭人，今年1月剛滿28歲，他在2018-19年成為瑞典廣播交響樂團的首席客座指揮，然後在2020-21年擔任奧斯陸愛樂樂團的首席指揮，並在2020-21年擔任奧斯陸愛樂樂團的音樂總監，也是巴黎管弦樂團2021-22年的音樂總監。 他出任芝加哥交響樂團同時，也將在2027-28年樂季，開始擔任荷蘭皇家音樂廳管弦樂團首席指揮，為期五年。

慕提擔任了芝加哥交響樂團13個樂季的音樂總監，去年夏天在他82歲生日之前提出辭呈。麥凱萊將在2027年9月1日(31歲7個月16天)時接任慕提職務，芝交響樂團之前最年輕的音樂總監為斯托克(Frederick Stock)，他在1905年4月11日受聘時年僅32歲5個月1天。

麥凱萊即將接手的芝交響樂團，93位成員的年齡有很多都比他大得多。

麥凱萊小時候學大提琴，他的父親是大提琴老師，母親是鋼琴老師。他在赫爾辛基參加了芬蘭指揮家林圖(Hannu Lintu)舉辦的音樂會，當時七歲的他跟芬蘭國家歌劇院的兒童合唱團演唱「卡門」，台上的指揮吸引了他全部目光，「我那時候雖然不知道指揮家的工作是什麼，但是當下就我立志要當指揮家。」

英國「泰晤士報」稱麥凱萊極為特別，是一位「陶醉於各種創新聲響的指揮家」。而古典音樂網Bachtrack更評論麥凱萊「不僅是神童，在技巧、成熟度與對藝術的眼光上，與許多指揮家前輩不相上下」。

在芝交響樂團宣布消息後，麥凱萊說他已經在考慮芝加哥的第一場演出計畫，他說，「這必須是一個非常清晰的開始，一個清晰的新篇章。」

芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂...
芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂團臉書)

鋼琴家王羽佳前男友

麥凱萊也是高知名度華裔鋼琴家王羽佳的前男友，去年的情人節當天，王羽佳曾在在社交媒體上官宣戀情，她發布了她與指揮家麥凱萊的愛心照，並寫著「情人節快樂！給大家分享愛！」，不過，據信兩人在今年年初已經分手。

交響樂 芝加哥 王羽

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