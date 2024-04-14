樂在其中／旅遊拍照 共享也共樂

杜鵑花盛開的旅遊照，被編輯青睞收編印成3月的月曆圖片。（作者提供）

20多年前，數位相機剛問市不久，外子即買了一台輕巧的數位相機送我，供我們出外旅遊時使用。外子喜愛旅遊，尤其偏好自己設計旅遊行程，然後呼朋喚友一同出遊，可是又只想倘佯於山水間自己玩樂，懶得拍照留念，我只好跟在後面，挑起旅途中照相留影的大任。

我一試用新買的數位相機後，馬上愛不釋手。以往老式膠片照相機不會輕易隨便拍照，必要眼睛認定十全十美後才按下快門，以圖節省膠片和沖洗照片的費用。而且，從照完相到拿到照片，期間得等待一段時間。拿到照片後，有時還會發現持照相機的手抖動了，影像變得模糊不清；或者相中人無意間變動了姿勢，成像一塌糊塗；或者曝光不足，相片一團烏漆麻黑…等等，總之，不確定因素一大堆，照片的成功率難料。而且，旅途之中背著笨重的老式照相機，對身材嬌小的我而言，絕對是一大負擔。數位相機輕巧方便，可以隨照隨看，不滿意刪掉再照，失敗率頓時大減，我當時認為是近代最偉大的發明。

投稿入選 開啟攝影之路

「工欲善其事，必先利其器」，有了方便好用的數位相機，出外旅遊，我看到美景就照，無需再半刻猶豫。

一年春季，我們到喬治亞州 旅遊，當時正是杜鵑花盛開季節，處處花海一片，萬紫千紅，美得讓人窒息，我拿著新買的數位相機隨看隨拍，照得不亦樂乎。回家後，整理照片，發現有幾張似乎成效挺不錯的，恰好當時我服務的美國聯邦政府 實驗室正在舉辦美景照片徵選比賽，入選佳作會印刷成隔年月曆的圖片。我選了兩張照片參賽，其中一張僥倖獲得青睞，被選為3月份的月曆圖片。

隔年看著我的傑作掛在數千名實驗室員工的每張辦公桌前，那份喜悅和驕傲難以描述。這「無心插柳柳成蔭」的成果，讓我對照相頓時產生了極大興趣，從此樂此不疲。

然而，要照出真正的專業級美照，大都需要摸黑起早或者耐心等候適當的天候和光線，才有可能獲得。跟著外子出遊，節目緊湊，整團人日日趕路，分秒必爭，根本不容許我有如此奢侈的等待。因此，只好改變策略，以記錄旅遊為目的，

盡量找最佳角度，迅速拍下當時眼見的美景，光線是否適宜，就聽天由命了。偶爾，旅遊團中有專業攝影師同行，就趁機在美景前請教如何尋找最佳取景角度，現教現學現用，印象深刻，獲益良多。

既然是使用攝影記錄旅遊所見所聞，回來後，我會細心整理照片，選取自認比較好的照片，註明相關歷史和導遊解說的小故事等等，編輯成電子相簿，與朋友們分享。

記錄旅程 退休 生活更忙

為了敘述歷史，我得搜尋資料，詳讀內容後，再簡述寫出。所以，我若出外旅遊兩周，幾乎也要花費兩周時間來整理照片並書寫註解，可謂耗時耗工的大工程。不過，在整理過程中，倒是讓我增加了不少歷史和地理的知識，同時也極易激發靈感和個人感慨；有了靈感和感想，自然而然又會將之記錄下來；記錄的文字稍加潤飾，即成一篇旅遊文章；文章若只是私自收藏，似乎有點暴殄天物，於是又投寄報章雜誌發表。

因此，每次旅遊回來，一連串工作接踵而至，把我退休後的時間填得滿滿的，日子過得非常忙碌。文章若僥倖獲得編輯青睞，刊登於報章雜誌，心中更有成就感，這就是我退休後無意間發展出的新嗜好，始料未及。

時代不斷進步，新的電子設備也跟著日新月異。不久，手機紛紛上市，而且功能愈來愈多，性能也愈來愈強大，手機替代數位相機，似乎漸成趨勢。我因此也順勢學習，利用手機照相和錄影，在旅途中即時編輯成短視頻，送出分享給兒孫們欣賞，讓他們感覺彷彿與我同遊。

五歲外孫天生好奇，喜愛發問，在未識字自己能閱讀之前，只能用圖像和言語教導他。我在旅遊期間的所見所聞，錄製成短短教育視頻，成了極佳教材。女兒將視頻播放給外孫兒女們欣賞時，也會錄下他們觀看時的反應作為給我的回饋，看著孫輩們津津有味地觀賞我的視頻，甚至高興地咯咯大笑，讓我更有同樂之喜。

我自知沒啥藝術天賦，也無雄心壯志捨棄一切摸黑起早專注拍照，因此不可能製作出專業性的攝影佳作，但平日以拍照自我欣賞為樂，並從旅遊拍照中演繹出其他樂趣，譬如讀書、寫作、製作短視頻…等等嗜好，與他人共享共樂，未嘗不是件利人利己的妙事。