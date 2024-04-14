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周日動動腦／哪一種動物擁有超過一萬顆以上的牙齒？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.目前最流行的三種生物識別技術，分別是指紋辨識法和另外哪兩種？

2.哪一位作家說過：模里西斯是創於天堂之前，而天堂就是以它為模型所造的？

3.京劇中塗白臉代表奸詐工於心計。其代表人物除了曹操，還有什麼人？請再找出兩個例子？

4.歐洲有一個國家的全國平均海拔高達1100公尺，這是哪一個國家？

5.電影《星球大戰》系列中，天行者的故鄉沙漠星球塔圖因是在哪一個非洲國家拍攝的？

6.名列中國古代元曲雜劇的四大悲劇有《竇娥冤》、《漢宮秋》、《梧桐雨》，以及什麼？

7.達文西是歐洲文藝復興時期的天才，如今哪一個城市的機場是以他的名字命名？

8.哪一種動物擁有超過一萬顆以上的牙齒？

9.瓦斯的主要成分是什麼？

10.大約6600萬年前地球上的恐龍突然滅絕，有些科學家認為這是因為一顆超級巨大的隕石「奇虛樂」（Chicxulub)撞上地球所致。撞擊地點在現今哪一個國家？

答案：1.人臉、虹膜 2.馬克吐溫 3.秦檜、趙高 4.安道爾 5.突尼斯 6.趙氏孤兒 7.羅馬 8.蝸牛 9.甲烷 10.墨西哥

墨西哥 京劇 恐龍

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