旅遊／澎湖自由行 看雙眼雙心

七美島的雙心石滬為澎湖最經典的標誌。(圖╱作者提供)

4月初回台探親，我們順便到澎湖群島一遊。澎湖群島位於台灣海峽偏南，緯度與嘉義、台南差不多，當時氣溫適宜，豔陽高照，感覺非常舒適暖和。不過若遇東北季風，還是蠻冷的。

東吉島嶼玄武岩峭壁的「東吉雙眼」，猶如貓頭鷹雙眼，非常奇特。(圖╱作者提供)

台灣親友們聽說我們欲遊澎湖群島，都勸我們參加旅行團較為省事。不過，我們一向喜歡自由來去，加上語文無阻礙，自己安排旅遊應該不會有太大困難，因此沒有採納親友們的建議。但是，事前我們還是請在台親友幫忙在網路上預訂了往澎湖的船票，以及南方四島與七美島旅遊的船票，以免向隅。台灣往澎湖的客輪4月才開始營運，顯然與東北季風有關，我們後來就親身體驗了季風的強勁和千變萬化。

出發那天，風和日麗，我們從布袋港乘坐高速客輪，約一個半小時即抵達澎湖馬公港，舒適快捷。到達馬公港後，隨意逛街，先找小店品嘗澎湖的海鮮餐，當地的海鮮小吃格外新鮮美味。澎湖有許多海鮮小吃店，一般而言，價格都比台灣便宜，不過仍建議比較一下，查看網路評鑑，比較能找到物美價廉的餐廳。

南方島嶼 景色獨特優美

南方四島包括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼和周圍一些小島礁，統稱南方四島國家公園，是澎湖南海玄武岩自然保護區。我們參加的四島旅遊，其中除了最大的東吉嶼可以上岸外，其他島嶼都只能乘坐遊艇在附近海域遠觀。東吉嶼在二戰時期曾是日本 的重要軍事基地，建有一座燈塔。當地氣候乾旱炎熱，樹蔭少，地面大都是草原覆蓋，4月初去旅遊，陽光溫煦，氣溫恰好。離開東吉島嶼港口時，記得轉頭回望東吉嶼的玄武岩峭壁，壁上玄武岩排列兩個大圓，猶如貓頭鷹的一雙眼睛，唯妙唯肖，非常獨特，當地人稱之為「東吉雙眼」。

西吉嶼有一透天海蝕洞，正午時刻陽光灑進洞內，下方的海水因光線反射呈現碧藍色，壯觀綺麗，稱為「藍洞」。然而，該蝕洞未經申請許可不得進入，因此我們只能在近海觀賞，此為遺憾之一。

七美島是澎湖最南端的孤島，與台南的緯度相當，豔陽高照，有許多特殊景點值得拜訪。由於島嶼面積大又無公共交通，需要租乘電動摩托車遊島。

澎湖島嶼地理位置特殊，早期倭寇盜匪事件，層出不窮。七美島之名即源自於明朝嘉靖年間，一群倭寇來犯，七位美女不屈投井殉節，後人為紀念她們貞烈事蹟而命名的，島上設有七美人塚供憑弔。

七美島最有名的景點為雙心石滬，被譽為世界上最美的人工石滬。當地漁民有習俗，利用海水漲退潮自然現象，在淺海堆砌玄武岩造成石滬，作為陷阱捕魚。一位漁民為了增強石滬捕魚的成效，讓魚兒更難以游出陷阱，多砌了一圈石滬，形成兩圈猶如心心相印的圖案，觀光 客們從岸上往下看，水中雙心石圈疊印，吉祥藝術又美觀，紛紛拍照留念，成了熱絡觀光景點。

七美島沿海有許多天然海蝕平台，奇特美妙。其中一處稱「小台灣」，平台形狀猶如台灣島，唯妙唯肖，非常有趣。整個島沿岸都有許多奇形怪狀玄武岩石礁，有的像蹲伏石獅轉頸回望，有的像水牛潛伏水面，有的像巨龍追噬龍珠，有的像身懷六甲的孕婦躺臥等等，憑各自想像力品賞觀看，趣味盎然。

七美島的「小台灣」海蝕平台，唯妙唯肖，非常有趣。(圖╱作者提供)

澎湖本島 處處歷史古蹟

澎湖因港外海濤澎湃，港內水靜如湖而得名。我們在馬公港附近漫步，見西瀛虹橋與世界最高媽祖銅像靜靜矗立外海，微風輕拂，水波不興，果真是水靜如湖的美港。

馬公最有名的古蹟，當屬有400多年歷史的「天后宮」。這是全台灣歷史最悠久的廟宇，「馬公」之名也因此廟而來，因為明代閩南人稱媽祖廟為「媽宮」。現今看到的天后宮建築雖只有100年歷史，卻是工藝精湛、值得細細品賞。建築物屋頂雙龍燕尾翹起，屋脊中央有「龍馬負圖」剪黏雕塑，屋檐門楣盡是繁複細緻的浮雕裝飾，殿內屏門也有四季花鳥精美木雕，精緻講究，聽說都是當年唐山名匠的作品。

廟裡保存有幾件骨董文物：一方「沈有容諭退紅毛番」石碑，為台灣現存年代最早的石碑，是為紀念1604年明朝將領沈有容英勇驅逐荷蘭海軍入侵澎湖的事蹟。另有「功庇斯文」匾額，是澎湖第一位，也是唯一的二甲進士蔡廷蘭於1846年(道光26年)所獻書。原本廟中還有清乾隆皇帝御賜題的「與天同功」金匾，但已遺失，現掛的為仿製品。

400多年歷史的馬公「天后宮」，為台灣歷史最悠久的廟宇，建築工藝精湛，裝飾講究。(圖╱作者提供) 澎湖通樑鎮的古榕樹齡300多年，氣根生長成林，形成綠色隧道，奇景之一。(圖╱作者提供)

澎湖位居大陸和台灣之間，地理位置特殊，明末清初全球海事發達時期，有不少荷蘭、葡萄牙、鄭成功和施琅的戰爭歷史遺跡，島上現今還留有清朝時期蓋的城牆和城門，這是劉銘傳於清光緒13年（1887年）下令建築的，是清朝最後建築的一座防禦性城池，如今只有順承門(或小西門)和部分古城牆尚存未拆除。

國共對峙時，澎湖也是防衛重地之一，全台澎最早的眷村：篤行十村即在澎湖順承門附近。篤行十村出了兩位歌唱藝人：唱紅民歌〈外婆的澎湖灣〉的潘安邦，和年輕即逝的創作歌手張雨生。〈外婆的澎湖灣〉眾人耳熟能詳，描繪的正是澎湖的美麗海景。

澎湖島嶼分布廣闊，要拜訪馬公港以外的景點，必得租騎摩托車，所以隨身攜帶摩托車駕照 很重要。外子因為不具有效的摩托車駕照，只能租賃價格貴一倍的電動摩托車，不僅車速較慢，而且要事先規畫好沿途充電站的行程，否則電池用盡，進退兩難。幸好大部分景區都有機車充電站，問題不是很大，但電池充電後，行車距離有限，還是得注意。

遠近馳名的澎湖跨海大橋旁，剛好具備機車充電站，附近的通樑鎮是澎湖有名的古榕樹景點，一株榕樹樹齡達300多年，氣根四面生長成林，枝葉茂密如蓋，形成天然綠色隧道，是世界難得一見的奇景。

外垵餌砲也是難得一見的怪事，名稱雖為「餌砲」，其實並非一般人想像的日本人為矇騙盟國空軍而蓋的假水泥砲。事實是，1920年代，日本與英美簽訂限武條約，三方同意保持現有武裝設備，不再增添新武器。日本人詭詐，在牽約前趕緊灌漿修建假水泥砲，計畫日後改裝成真實的大砲。後來由於戰事緊密，日本人無暇裝上真砲，留下此欺騙罪證。

澎湖西嶼海邊有許多玄武岩柱的自然奇景，大菓葉柱狀玄武岩是其中之一。日據時期，日本人為聯絡馬公與西嶼間的海上交通，在大菓葉海邊闢建碼頭，挖取石塊泥土時意外發掘了這片埋於土中、沉睡千年的壯麗柱狀玄武岩，壯觀美麗。

澎湖西嶼的大菓葉柱狀玄武岩，景色壯觀。(圖╱作者提供) 馬公外海景點，西瀛虹橋與世界最高的媽祖銅像，水靜如湖。(圖╱作者提供)

我們正在觀賞玄武岩柱景觀時，突然接到船公司緊急來電，建議我們即刻返台，因為海風驟起，往來台澎的船班將停駛數日，不知何時才會恢復。我們只好立即縮短遊程，急奔回碼頭上船。

澎湖其實還有其他許多景點值得拜訪，我們受氣候影響，不得不放棄，這是遺憾之二。

在澎湖最後一日，我們親身體驗澎湖季風的凌厲和千變萬化。4月的澎湖，東北季風已近尾聲，但偶而仍會大風驟起，吹得我幾乎難以立足。由此推想，寒冷冬季，島上寒風呼嘯，瑟瑟寒凍，村民生活必然艱困萬分，不禁對澎湖居民肅然起敬。

澎湖居民勤奮努力，漁民捕獲海鮮後，製成許多特產，譬如，乾魚貨、干貝醬、海鮮醬等，都極有特色。澎湖東北季風嚴峻，草木難生，生長的冬瓜卻別具風味，居民製成甜品特產，譬如冬瓜糕等，價廉物美。我嘗試後驚豔不已，特地訂購了一堆送給台灣親友品嘗，他們也都誇讚好吃。

自行安排旅遊澎湖群島並不難，唯一需求乃必須持有機車執照。我們此次的愜意自由行，留下了許多美好回憶。

小啟

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