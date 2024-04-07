封面故事／返台參加健走環島 帕金森病友重拾笑容

作者在台灣居住了三個月，與台灣帕金森氏症社群成員參加「2023健走杖接力環島」的健行活動。（作者提供）

我是一名台裔美國人，在北加州 生活了近50年。我於2019年被診斷出患有帕金森氏症(Parkinson Disease, PD)。我的PD目前正在Kaiser Permanente接受治療。我服用藥物來控制帕金森病症，並定期運動。2023年10月，我赴台灣居住了三個月，目的是與台灣PD社群的成員參加「2023健走杖接力環島」的健行活動。

2.5個月 橫跨全台14城鎮

這次為期2.5個月的健走杖接力環島活動，是由「台灣健走杖運動推廣協會(TPWA)」主辦，橫跨14個鄉鎮和城市，在不同地點舉辦，參與人數有超過600多人。這是一次漂亮及圓滿成功的愉快旅程，由於理事長黃淑鳳、總召兼直播客講容以及志工姜智兼、Daniel、Roger和Andy等充滿活力的團隊，這個規模宏大、充滿挑戰的活動，贏得了「零事故、零缺失」的「滿分」成績。在台灣三個月期間，參加的健走杖接力環島活動中，大家稱呼我為「美國隊長」，因為在我參加14站環島活動中的12站，有一次短暫的當了領隊，這個名號就被留下來了。

在台灣PD的生活從來不無聊：我幾乎每天都很忙碌，因為總是有人舉辦社交活動，只有當我身體疲憊不堪時我才會回家。PD社群持續舉辦大量社交活動，透過熱絡社群平台LINE全天候交流。除了環島健行之外，我還和其他病友一起打飛球、參加乒乓球錦標賽、唱卡拉OK，並把握所有機會參與雙杖健走的活動。很多活動都是在不同的城市舉辦，需要搭乘高鐵、巴士、捷運等，我都沒有缺席。

我要分享我的旅程和介紹我的一些台灣PD朋友，因為我很榮幸能認識他們：

患病34年 他不向命運低頭

陳廷國先生(患有PD 34年)接受「深腦刺激術(Deep Brain Stimulation, DBS)」療法已16年，創立了「台灣帕金森氏症病友權益促進會(TPDA)」，並說服台灣政府大幅降低深腦刺激術療法和其他手術的治療費用。儘管他的PD已經發展到現在經常需要使用電動代步車的程度，走路經常摔倒，但這並沒有阻止他繼續邁開步伐。起動較慢，後勁十足。他曾經攀登過觀音山(海拔2012英尺)100多次；2022年，他連續62天徒步穿越台灣。他以身作則，堅持身體和精神鍛鍊，以控制帕金森氏症的惡化。

台灣帕金森氏症社群成員參加「健走杖接力環島」活動。（作者提供）

歐人嘉先生(患有PD 14年)是TPDA 2024年的理事長。他擺動著身體，像一隻振翅的巨鳥，自信滿滿，沒有恐懼，也沒有羞澀。儘管他現在主持會議時會結巴，每個人都會聚精會神地聽他侃侃道來。他曾是一名小學教師和乒乓球教練，也曾是PD乒乓球錦標賽的冠軍。他目前的任務是簡化TPDA的組織和溝通管道，TPDA的營運預算為零，是由一群本身就是帕金森氏症患者的熱心志工維持運作，這種難以置信的操作模式已經有三年多。

TPDA組織 全靠志工維運

除了傳奇人物的陳廷國和歐人嘉，還有樂觀進取的盈華(患有PD 18年)，在打飛球時，開心愉快在草地運動場上完美柔軟的摔倒和翻滾；文誌(患有PD 9年)，經常為困惑的帕友提供他的哲學觀點與睿智解方，外加獨門的幽默，並且不間斷地尋找同伴爬山、出國旅行；還有Joanna Tseng(患有PD 2年)，她深入研究帕金氏症的各種症狀，是一本關於帕金森症狀和治療方方面面的活百科全書。

台灣帕金森氏症社群成員參加「健走杖接力環島」活動。（作者提供）

因TPDA沒有帶薪員工和辦公空間，很難想像如果協會的主要志工，包括冠紓(患有PD 13年)、黃小瑩、筑筠(患有PD 6年)、小劉(患有PD 9年)和雅雯等等，若正好出外回診看醫生或者因為用藥或治療需要，無法工作，組織的業務將如何推進？志工主要在線上工作，負責管理任務、資料庫應用、小組活動和新會員／病患諮詢。只要身體和精神允許，他們都能百分之百的有效地完成每項任務。

其他帕金森氏症患者，例如劉鎰綸(患有PD 15年)不顧自己的身體不適，同時還參加一個致力於服務社會的慈善項目，那就是在台灣全省任何地方免費為老年人和低收入 安裝廁所和浴室的扶手。小配件大福利，靠的是滿懷愛心。

當然，還有非PD的人的幫助，值得一提的是年輕的楊益政教我們如何打飛球。

認識這些朋友和其他人讓我很開心，每個人都有自己的PD故事可以說。

我不知道這次經歷使我的健康狀況改善了多少，或者我的帕金森氏症進展速度減慢了多少。但我確信的一件事是，我的撲克臉消失了，我又恢復了微笑。所以我要從心底感謝你們所有人。確實，台灣最美的資產是人民。他們開創了對抗帕金森氏症的新社會模式，他們的努力值得全世界關注和支持。