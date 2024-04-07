養生／吃素容易貧血？補鐵5大須知

紅豆。（本報資料照片）

吃素容易貧血？「缺鐵性貧血」是茹素者會貧血的主要原因。鐵是身體製造血紅素的原料，血紅素負責輸送氧氣到身體各器官組織，扮演代謝及活化細胞與荷爾蒙的重要角色。

一旦缺鐵，人體氧氣供應不足，容易發生缺鐵性貧血症狀，輕者會感到疲倦、頭暈、臉色發白；若長期缺鐵，會影響神經傳導，造成認知功能失調。茹素者如何補鐵？不妨試試以下五訣竅：

1.吃足夠的鐵質

一般成年男性每日鐵質攝取量10毫克，女性15毫克。食物的鐵分為血基質鐵及非血基質鐵，前者存在於動物性食物，後者存在於植物性來源食物。

植物性的鐵屬於非血基質鐵，容易受到植物性纖維、草酸、植酸等干擾，不易被人體吸收消化利用，吸收率僅3%至8%；動物性的鐵則是血基質鐵，吸收率20%至30%。因此建議素食者比葷食者需要攝取更多的鐵質。

2.搭配維生素C

研究發現，若每餐增加75毫克維生素C，與富含鐵質食物一起吃，可讓非血基質鐵的吸收率上升三至四倍。因此，素食者的日常飲食除了應攝取足夠鐵質，也要與維生素C含量高的水果一起吃，如芭樂、奇異果、蘋果、鳳梨等，以增加鐵質利用率。

3.選擇蛋奶素

除了鐵質之外，優質的蛋白質、葉酸、B12、B6等營養素，都與造血功能息息相關，任一營養素缺乏，都可能導致貧血。臨床發現，素食者常有蛋白質攝取不足和品質不佳的問題。動物性蛋白質也是維生素B6與B12的良好來源，尤其蛋黃含有豐富的鐵質。因此建議吃全素的民眾，最好採蛋奶素。

4.飯後別太快喝茶

研究發現，飯後一小時內喝一杯200cc的茶，會降低75-80%的鐵質吸收，一杯150cc咖啡 ，會降低60%鐵質吸收。因為茶和咖啡中的單寧酸、咖啡因、草酸及植酸，會與鐵結合成為不容易溶解的鐵質而影響吸收，因此建議飯後兩小時後再喝咖啡、茶、可樂等含咖啡因的飲料為佳。

5.鈣抑制鐵吸收

鈣跟鐵在體內會互相競爭吸收，因此高鈣食物如牛奶 、優格、起士等，不建議和富含鐵的食物一起食用，最好間隔食用。不妨早餐攝取身體需要的鈣質食物，午、晚餐就以鐵質為主的飲食。(作者為台灣康寧醫院營養師)