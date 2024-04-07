娛樂／有曇花一現 有華麗轉身 盤點港片6豔星

擁有混血外表的鄭艷麗1990年代以性感著稱。（取材自豆瓣電影）

昔日港片豔星代表葉子楣早前上節目暢談已故男友與拍片內幕，引發不少話題。1980至90年代，港產電影風靡一時，特別是香港 風月片的興起，養活內地街頭巷尾大大小小的錄影廳；而三級片女星也讓無數70、 80後觀眾們留下深刻的記憶。這些性感女星當年之所以答應寬衣解帶，有人是為生活所迫，有人則是在事業瓶頸時另闢這條蹊徑。30年過去，她們有些人仍活躍在演藝圈，也有人曇花一現，選擇淡出大眾視野。

鄭艷麗

1972年出生的鄭艷麗原生家庭並不好，父母總是爭吵打架，令鄭艷麗十分反感。後來她參加香港銀河新星選美大賽，憑藉著姣好的混血外型獲得冠軍，讓她有能力擺脫原生家庭，開啟新生活。

剛入行的鄭艷麗受到TVB電視台的熱捧，1989年與梁朝偉合作古裝戲「俠客行」迅速走紅，雖然人氣攀升，但鄭艷麗卻沒有找到適合自己的路線，同時，王祖賢、關之琳等新人聲名鵲起，讓她意識到職涯危機。

1990年代末，鄭艷麗已不再是電視台力捧的一線女明星，只能接一些小角色，於是她轉換賽道，踏上艷星道路。隨後，鄭艷麗接拍露點寫真與不少大尺度電影如「滅門慘案之借種」、「二奶村之殺夫」等，有傳言她在拍攝某部片的時，因資方突然提出要全裸上鏡，她果斷拒絕後，雙方一度鬧得非常難看。

事業不順的鄭艷麗後來認台灣富商黃任中為「乾爹」，從此告別大銀幕，黃任中在2004年病逝，鄭艷麗失去經濟支柱，一度重回香港拍片，但並不順遂，網傳她後來到速食店打工、罹患厭食症進出加護病房的消息。目前鄭艷麗仍會在社群平台Instagram上分享生活，從個人簡介「我係一個演員依家等緊機會」（我是一個演員正在機會），可看出她仍渴望重回螢幕。

鄭艷麗近年身形消瘦。（取材自Instagram）

葉子楣

1985年，葉子楣參加亞視的演員培訓，和張敏等人成為了同期生，畢業後成為亞視基本藝員。1988年約滿後，她加入嘉禾電影公司，憑三級片「玉蒲團之偷情寶鑑」暴紅，成為當時最出名的三級片艷星；1990年上映的「聊齋艷譚」票房收入超過千萬港幣。後來她與脊骨神經科醫師呂錫照相戀，1994年為愛息影，男友2018年心臟病 發猝逝。在沉寂近30年後，葉子楣去年忽然公開亮相，隨後便時常傳出她準備復出的傳聞。

葉子楣（右）與男友呂錫照。（取材自鳳凰網）

葉子楣近期受訪時說，當年之所以當艷星，是因為香港導演麥當雄大力勸說，她透露，麥當雄非常喜愛她，勸她「如果能展現性感的一面而不暴露，將使電影更美麗。」她說，當時答應拍攝是因為簽了嘉禾，想嘗試看看這個戲路，但隨著拍攝進度，她逐漸感到不快，不喜歡太多的動作和表情尺度。

她說，「玉蒲團」與其他大尺度電影，自己始終堅守三點不露的原則，即便是製片商以高價誘導，都未曾改變，認為只要曝光，就不會有神祕感。

對於外界謠傳她的魔鬼身材是因為隆乳，她從未生氣，「我其實不在乎，不可能全世界都喜歡你，生氣只會自己辛苦。」

葉子楣與醫師男友呂錫照初次相識時26歲，她對男友的害羞和緊張印象深刻，也不在乎他曾經離婚且育有一子，「我覺得離婚更好，他有孩子代表我更不需要自己生兒子了。」葉子楣透露，1994年應男友的請求，拍完最後一部電影「地下裁決」後選擇離開娛樂界。

然而，在交往期間，曾經因男友竊聽而一度分手，「交往第五年我發現他在家裡的電話安裝了竊聽設備，這樣的情況怎能持續下去？經過爭執甚至導致分手，他懇求我重新考慮，以後只希望我們能為彼此留出空間。」

葉子楣在香港節目「星光背後」談及已故男友忍不住落淚。（取材自鳳凰網）

葉子楣與男友相伴同居26年，不追求婚姻名分或生前遺囑，男友過世後，遺產和診所皆由前妻與兒子繼承。她說：「儘管許多女性難以忍受，但一方面我們沒有結婚，另一方面也許他覺得虧欠兒子。」

翁虹

翁虹家庭屬於書香門第，家境非常優渥，從小立志做一名舞蹈演員，但在偶然的機會參加香港亞姐的選美比賽，還拿下冠軍。

剛進入娛樂圈的時候，翁虹的資源還不錯，但後來她戲路未見突出、亞視收視下滑，加上她認識了以拍攝風月片聞名的香港導演王晶，透過王晶大力舉薦，她陸續接拍了情色喜劇「滿清十大酷刑」、「擋不住的瘋情」、「慈禧秘密生活」等。

但帶來的後果就是戲路太窄，只能從事同類影視作品，翁虹幾任男友都不太喜歡她性感的身分。2003年，她與交往僅八個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑結婚，但兩年後便離婚收場。

後來她參加中國綜藝節目「武林大會」邂逅現任丈夫－－健身教練劉冠廷，二人育有一女，愛女今年已經17歲。早前翁虹在網上分享兩人合照，照片中的她保養得宜，很多網友都不相信是母女，大呼「是姊妹吧！」

翁虹（右）去年10月分享與女兒的合照。（取材自小紅書）

邱淑貞

邱淑貞是香港最受歡迎的1990年代偶像之一，外表清純的她以性感出名，有網友評她：「穿上衣服是青春少女，脫下衣服是赤裸羔羊，而她本人的經歷又跟她那個十分保守的名字一樣，既淑且貞。」

1987年，邱淑貞參選香港小姐，是首位被宣布入圍最後12強的佳麗，亦是當時奪冠的熱門人選，但被另一名參賽者舉報下巴曾整容而退賽，儘管如此，邱淑貞還是被電視台給簽下。

之後邱淑貞也獲得王晶的欣賞，將她捧成性感女神，1992年，她接受王晶提議，一改其過往清純形象，在「赤裸羔羊」中性感大膽演出，還憑藉該片獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。有傳言王晶和邱淑貞不僅只是導演和演員的關係，兩人還拍過拖。

邱淑貞是1990年代港片的性感女神。（取材自豆瓣電影）

邱淑貞1999年嫁給香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉，隨即息影。夫家的服裝事業在她婚後一路升漲，邱淑貞因此被封為「香港首席旺夫女星」。

葉玉卿

葉玉卿1985年獲選亞洲小姐季軍，簽約加入亞視藝員進入香港演藝圈。她先後參與多部電視劇如「群芳頌」、「火燒紅蓮寺」等，雖然在多數作品中擔任女主角，但亞視收視積弱，對其知名度並沒有太大提升。

1991年約滿後，她答應八卦雜誌「香港周刊」拍攝露點封面，推出後即引發轟動，雜誌更賣到斷貨。她乘勝追擊，一連接拍「情不自禁」、「我為卿狂」及「卿本佳人」三部情色電影，累積票房超過港幣3000萬元（約383萬美元），創造三級片票房神話。在取得高知名度後，葉玉卿宣布不再拍攝三級片，陸續接拍其他題材的電影，並發行專輯轉型歌手。

葉玉卿1993年因「天台的月光」入圍金馬獎最佳女主角獎，圖為她當年出席記者會。（本報資料照片）

後來她在美國工作時認識了華裔商人胡兆明，兩人同年閃婚，葉玉卿此後退出演藝圈並移居美國，婚後八年間先後生下三名兒女。夫妻兩人投資有成，據2010年資料，他們身家保守估計就有80億港元（10.2億美元）。

舒淇

仍活躍在銀幕上的舒淇曾經是艷星出身，16歲的她從模特兒出道，進入演藝圈的理由是因為家裡經濟不佳。

舒淇出道前期拍攝過寫真集及錄影帶，曾於1995年為成人雜誌「閣樓」拍攝全裸寫真集，1996年赴港拍攝三級電影「玉蒲團之玉女 心經」、「紅燈區」。同年，她憑與爾冬陞、張國榮合作的「色情男女」獲得香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人兩項大獎，因而在香港成名。

受到貴人張國榮的相助，加上自身的努力，舒淇最終成功轉型，多數人認為舒淇是由三級片演員成功轉型的典範。

舒淇2005年以「最好的時光」奪下第42屆金馬獎最佳女主角獎。（本報資料照片）

舒淇2005年以「最好的時光」奪下第42屆金馬獎最佳女主角獎。2008年，舒淇擔任第58屆柏林影展的評審委員；2009年，她擔任坎城影展的競賽電影評審委員。

40歲時，舒淇宣布與馮德倫結婚，事業和愛情都開花結果。

（取材自鳳凰網）