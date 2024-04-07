料理功夫／花椰菜料理2道

青花菜奶油蝴蝶麵

花椰菜含有鈣、鎂、鐵、維生素B6、膳食纖維以及豐富的維生素C，是超級的養生蔬菜，可以緩解便秘、促進血管通暢、遠離癌症 。在好市多 ，買了一大包4磅裝的冷凍花椰菜，裡面有4小包，可以分次使用，十分方便。想要品嘗花椰菜的營養，隨手取出一小包，即可輕鬆地做出好料理。

青花菜奶油蝴蝶麵

材料：

冷凍花椰菜、胡蘿蔔、豆腐、義大利 蝴蝶麵(Farfalle)、水。

調味料：

奶油湯粉（Cream Soup Powder）、橄欖油、黑胡椒。

做法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；冷凍花椰菜置於室溫；豆腐，切小丁塊；奶油湯粉以冷開水調勻，備用。

2.湯鍋置於爐火上，放入適量的水，沸騰後，加入義大利蝴蝶麵，以筷子或夾子攪動，不讓蝴蝶麵沾黏。待麵煮熟了撈起，過冷水，瀝乾，備用。

3.花椰菜、胡蘿蔔、水倒入湯鍋中，燉煮之。

4.煮開了，加入豆腐，以橄欖油、黑胡椒調味，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。一分鐘後，倒入事先調好的奶油湯粉，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.沸騰之後，加入蝴蝶麵，與菜肴、湯汁，融合均勻，即可盛起享用。

青花菜豆腐炒飯

青花菜豆腐炒飯

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、番茄、冷凍花椰菜、炸豆腐、白米、水。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、薑黃、鹽、醬油。

做法：

1.高麗菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；番茄洗淨，切小塊；冷凍花椰菜置於室溫；炸豆腐，切小丁塊；白米洗淨，備用。

2.白米、薑黃、水放入電鍋內鍋，充分攪拌均勻，然後以電鍋蒸煮，即是薑黃飯。

3.炒鍋置於爐火上，鍋內放入高麗菜、胡蘿蔔、番茄，稍做翻炒，蓋上鍋蓋。

4.兩分鐘後，加入花椰菜、炸豆腐，並以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，攪拌均勻，直到菜餚熟了。

5.薑黃飯煮熟，以麻油、醬油調味，並用飯匙充分攪拌，然後將調過味的薑黃飯倒入炒鍋中，與菜肴充分翻炒均勻，即是花椰菜豆腐炒飯。