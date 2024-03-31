新聞眼／50年後 登月為何更加困難？

美國1972年的阿波羅十七號計畫後，已逾半世紀未曾重現載人登月；圖由美國航太總署提供，美國太空人施密特當時正在採集月球樣本。（路透）

美國登月器「奧德修斯號」2月22日登陸月球，達成阿波羅計畫後美國50多年來首次月球軟著陸，跟上日本1月登月成功的腳步。但這兩次登陸都不完美，而且過去一年美、日、俄羅斯登月都曾受挫，現在登月似乎比半世紀前還難。專家指出，知識流失、預算 減少，成為當代登月挑戰。

奧德修斯號由美國民間企業「直覺機器」在美國太空總署（NASA ）支持下打造，著陸時「翻倒」在月球表面。無獨有偶，日本的小型無人月球探測器SLIM在1月20日登月時也傳出著陸時傾側，太陽能板角度不利發電。

前蘇聯在1966年率先全球實現月球軟著陸，但俄國暌違47年的首趟登月任務「月球25號」去年8月以墜毀於月球收場。去年4月，日本太空新創公司Ispace的登陸器「白兔-Ｒ」下場類似。另一美國企業「太空機器人」的登月器「遊隼號」1月升空後不久，即發生燃料外洩而失敗。

日本探月器成功降落月球表面，不過是頭下腳上，姿勢有點怪異。(歐新社)

知識科技斷鏈 預算不比當年

美國有線電視新聞網（CNN）與英國衛報報導，整體而言，有超過一半登月嘗試鎩羽而歸，目前僅美蘇中印日五國曾達此壯舉。這不禁令人不解：距美國最後一次載人登月任務、1972年的阿波羅17號已過半世紀，為何登月依然困難？

華府喬治華盛頓大學太空政策研究所主任培斯說，美國許久未登月，各組織都在學習如何再度飛行；登月不只要有太空人 ，還要有訓練和設備均充分的完善組織，「我們在做的，基本上是重建部分在阿波羅計畫期間具備、但過去50年間流失的專業知識」。

阿波羅計畫後，登月風潮一度消退。繼1976年蘇聯的「月球24號」，再有月球軟著陸成功已是2013年中國的「嫦娥三號」。領導歐洲太空總署（ESA）月球探索組的戴德曼說，世人曾有數十年未開發月球登陸器，相關科技沒有普遍到可輕易從他國學習。

NASA或其合作夥伴也無法直接找回1960年代的登月器草圖並如法炮製，因為阿波羅計畫使用的科技大多已功成身退，被近半世紀電腦能力、材料科學的躍進所淘汰。此外，每個硬體部件都得從現代的供應鏈取得，但如今供應鏈樣貌已然截然不同，得重新設計製造。

除了技術，CNN指出，大部分的登月障礙來自財務。在阿波羅計畫全盛期，NASA的預算占美國政府開銷逾4%，如今僅占聯邦支出0.4%。亞利桑那州立大學太空政策專家奧特瑞指出，阿波羅計畫的人力以數十萬人計，斥資達千億美元，以當今幣值而言會是數兆美元的計畫，而現在的登月預算完全比不上當年。

相較之下，印度去年8月以「月船三號」成為登月第四國，印度科技部國務部長辛赫說，月船三號花費約7200萬美元，尚不及一齣有關太空和月球的好萊塢電影成本。

為了大幅降低開支，NASA正試圖透過「月球商業載運服務」（CLPS）將小型無人太空船的設計外包給民間，太空機器人、直覺機器等業者都是CLPS計畫參與者。為了節省成本，代價就是失敗風險提高。

德州休士頓公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」自甘迺迪太空中心發射升空，達成阿波羅計畫後美國50多年來首次月球軟著陸。（歐新社）

距離遠著陸難 挑戰不曾改變

50年來，登月的基本挑戰不曾改變，首先是距離。登月旅程約40萬公里，有人將登月形容為試圖在紐約擊出高爾夫球、打進洛杉磯的特定球洞。直覺機器執行長阿特姆斯說，登月距離比飛抵國際太空站（ISS）遠約千倍，但相較過去砸下天文數字巨資嘗試登月，現在目標是「用1億美元做出來」。

第二個難題是遍布死火山、隕石深坑的月球表面，要找到平坦著陸點困難重重。當代無人登月器在最後降落階段會透過攝影機、電腦和感應器，搭配軟體和人工智慧以期安全找到著陸點。

此時在地球的人員無能為力，因為在訊號傳遞延遲之間，失誤就可能發生。培斯說，載具著陸時「大多得靠自己」。