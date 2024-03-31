醫藥／鼻竇炎嚴重 恐釀腦膜炎

長期鼻竇炎不處理，發炎狀況可能延伸腦部，嚴重恐引發腦膜炎。(圖／123RF)

醫師表示，成人罹患鼻竇炎患者比幼兒還多，若長期嚴重鼻竇炎不處理，發炎狀況可能延伸至腦部，嚴重者恐引發腦膜炎，威脅性命。

台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師呂亦翔指出，鼻竇炎可粗分細菌性以及病毒性鼻竇炎，慢性以及急性鼻竇炎。細菌性以及病毒性鼻竇炎，從名稱可以得知，分別由細菌、病毒引起。病毒性鼻竇炎通常7到10天症狀會緩解，但是病毒性鼻竇炎會讓整體的免疫力 下降，原本寄居在鼻腔內的細菌可能伺機而動，後續容易引起細菌性鼻竇炎，約有2%病毒性鼻竇炎會再引起細菌性鼻竇炎。

所謂急性鼻竇炎，是指一個月內出現如黃綠色鼻涕、咳嗽、鼻塞、鼻涕倒流、臉或眼眶周圍腫脹、頭痛、嗅覺變差等鼻竇炎症狀；慢性鼻竇炎則是指症狀超過三個月以上。另外，還有反覆發作的鼻竇炎，是指一年發生超過四次急性鼻竇炎者。

呂亦翔表示，免疫力不佳者是鼻竇炎好發族群，例如免疫力不是很好的長輩，很容易感染「黴菌型鼻竇炎」，這類的鼻竇炎，如果處理不佳，很可能引發腦膜炎。

為何冬季容易發生鼻竇炎？呂亦翔解釋，造成鼻竇炎有六大原因，包括感冒、過敏、氣喘、先天鼻結構異常、免疫系統不佳、傷口感染等。冬季因為氣溫低，鼻孔容易放大吸氣，增加過敏的機率，低溫 也會讓免疫功能變差，一連串的反應，都會使原本體弱的民眾，增加被病毒或細菌感染的機率。

呂亦翔表示，鼻竇炎特色，除了是「黃綠色」的鼻涕以外，還有嗅覺喪失，許多患者初期會以為自己感染新冠肺炎 ，若因嗅覺喪失懷疑是否罹患新冠，可先快篩，結果若呈現陰性，又有黃綠色鼻涕，就能懷疑應該是鼻竇炎作祟。

急性鼻竇炎若沒有馬上處理，長期反覆發炎，很可能就變成慢性鼻竇炎，容易影響睡眠，加上反覆發作，即使開刀可能效果有限。呂亦翔指出，治療慢性鼻竇炎，如果屬於開刀後仍舊復發的頑固性鼻竇炎，可採用生物製劑協助，擺脫鼻竇炎的困擾。