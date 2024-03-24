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移民專頁／重新安排打指紋 不影響處理速度

李亞倫律師

讀者問：

我估計10月能通過form BROW，交I-485。但因為家裡有急事，打算交完I-485回國一趟，預留出H-1B有被check，很有可能趕不及打指紋，所以大概要重新約時間。我的優先日期是2022年9月12日。ROW的form A還沒排到。這樣操作會導致綠卡批得慢嗎？

答：

在優先日期生效之前，移民局無法批准職業移民的I-485。即便那時，優先日期排到，美國移民局也有自己的積壓處理時間，因為它沒有足夠的人手來處理所有案件。因此，根據我們的經驗，在生物辨識打指紋沒有完成之前，移民局不會繼續處理案件及其相關的申請，但打指紋的重新安排日期不應極大地影響你案件的處理速度。過去，請求重新安排打指紋有時可能會導致案件被拒絕，因為移民局官員沒有將重新安排時間的請求與申請案進行協調。

最近，移民局對重新安排打指紋的方式更新了，將可以解決這個問題，包括邀請申請人通過現有的在線帳戶或建立在線帳戶向美國移民局提出重新安排打指紋的請求。根據美國移民局政策手冊，請求重新安排打指紋的充分理由是：生病、就醫或住院；先前規畫的旅行；重大生活事件，如婚禮、葬禮或畢業典禮；在交通上無法取得前往預約地點；無法從工作或照顧者責任中休假；生物辨識打指紋的預約通知延遲送達或未送達。

移民局 H-1B 綠卡

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