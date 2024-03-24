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移民專頁／在線提交移民表格 移民局分享5個關鍵步驟

記者張宏
美國移民局分享在線提交移民表格的五個有用提示。（美聯社）
美國移民局分享在線提交移民表格的五個有用提示。（美聯社）

許多美國公民及移民服務局表格均可在線上提交，如果申請者選擇在線提交，美國移民局(USCIS)分享在線提交移民表格的五個有用提示幫助遞交過程順利進行。

首先是必須擁有帳戶才能在線上提交，因此如果申請者還沒有帳戶，需先註冊一個免費帳戶。 如果申請者需要協助，請造訪移民局如何建立USCIS線上帳戶頁面。 系統會要求申請者提供有效的電子郵件地址和密碼來建立帳戶，提供的電子郵件將成為使用者名稱。

其次是如果移民局要求申請者提供特定文件作為申請的一部分，必須在提交表格時包含該文件。要上傳文件（例如出生證明），申請者可使用掃描器或為每個文件拍照。確保附加的圖像清晰且所有文字都可讀。一般來說，這些應該是PDF或JPG/JPEG格式。如果文件是外語，請上傳英文翻譯和原件。

申請者可按照自己的步調處理申請並隨時保存，可隨時隨地在任何裝置（桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦或手機）上進行操作，以更方便的方式進行操作。

在完成後，申請者將有機會檢查表格，請仔細看一切。申請者可儲存並列印一份副本作為紀錄。然後申請者將透過輸入法定全名進行數位簽名。

最後一步是支付申請費。申請者必須使用有效的信用卡或金融卡付款，或提供銀行路由和支票帳號，以便直接從申請者美國的銀行帳戶中提取資金。付款後，表格將被提交，申請者將立即收到移民局已收到表格的確認資訊。

移民局 支票 美國公民

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