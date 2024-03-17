我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

美國現象／銀髮海嘯來襲 滿65歲該做哪些事

編譯周靜芝
從現在至12月，平均每天將有1.1萬人慶祝65歲生日。(圖／123RF)
從現在至12月，平均每天將有1.1萬人慶祝65歲生日。(圖／123RF)

2024年將是美國退休人數創紀錄的一年，從現在至12月，平均每天將有1.1萬人慶祝65歲生日。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，根據「終身收入聯盟」(Alliance for Lifetime Income)的一份報告，今年到2027年，每年將有約410萬美國人年滿65歲。這一數字被專家們稱為「65歲高峰」(peak 65)或「銀髮海嘯」(silver tsunami)，代表退休年齡人數激增創有史以來最高紀錄。

這一數字被專家們稱為「65歲高峰」(peak 65)或「銀髮海嘯」(silver tsunami)，代表退休年齡人數激增創有史以來最高紀錄。

專家表示，如果你是今年或未來退休潮中的一份子，以下是應該知道的事：

加入紅藍卡

巴倫周刊(Barron’s)理財記者歐布萊恩(Elizabeth O’Brien)指出，65歲是「關鍵的一年」。

在這一年，有資格參加聯邦醫療保險計畫(Medicare，又稱紅藍卡)，所以除非還在工作且公司有提供醫療保險，滿65歲且有40個工作點數，可以登記參加。

即使透過公司取得醫療保險，是否年滿65歲的人都該加入紅藍卡？歐布萊恩表示，某種程度來說是，但是否全部加入得視情況而定。

她說，紅藍卡分兩部分，A部分(住院保險)與B部分(醫療保險)。即使還在工作，也應加入A部分，因為不需為此支付保費。

雖然紅藍卡A部分與B部分都有延遲加入的罰款，但B部分的罰款更嚴重。A部分的延遲投保罰款是暫時的，B部分的延遲投保，會讓保費永遠增加。

檢視退休計畫

歐布萊恩表示，除了醫療保險計畫，在65歲這個關鍵年齡還必須在財務上做些決定，首先是選擇是否退休。

她指出， 如果決定要退休，如何處理401(K)帳戶？會將它轉入個人退休帳戶(IRA)？還是留在公司？在決定何時退休時，要考慮一些心理、情感上的因素。

歐布萊恩說，一旦離職，整天要做什麼？如果熱愛自己的工作，就沒有理由在65歲時停下腳步；繼續工作對財務健全與認知能力都有好處，她認為絕對該繼續工作。

對於那些已經「受夠」單調日常工作的人，歐布萊恩建議半退休。她說，也許你已經準備好退休了，但仍然想做點事，這時便可轉為兼職工作。

聯邦醫療保險 退休 紅藍卡

上一則

回響與續篇／審判

下一則

封面故事／退場的精神準備

延伸閱讀

電腦模擬災難定保費 加州有意採行

電腦模擬災難定保費 加州有意採行
拜登紅藍卡處方藥降價計畫 大型藥廠在各地提控違憲

拜登紅藍卡處方藥降價計畫 大型藥廠在各地提控違憲
川普喊刪減社安金、紅藍卡 拜登：我當家絕不發生

川普喊刪減社安金、紅藍卡 拜登：我當家絕不發生
沒錢付保費延後4年加入紅藍卡 賓州婦保費終生漲40%

沒錢付保費延後4年加入紅藍卡 賓州婦保費終生漲40%

熱門新聞

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

2024-03-10 01:20
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休生活／退休後怎麼提款？小心4錯誤

2024-03-10 01:15
洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

2024-03-10 01:30
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 12:50
醬油雖有消炎功效，但食用要適量。(圖／123RF)

養生／含納量較少 醬油比鹽健康？

2024-03-10 01:05
大劇場。（圖為作者提供）

旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

2024-03-10 01:02

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面